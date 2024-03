Unicoop Tirreno ingloba iva e mantiene prezzo pellet

Per sostenere il potere di acquisto dei clienti, Unicoop Tirreno ingloba l’aumento dell’Iva mantenendo il prezzo del pellet in vendita nei propri store

L'aliquota iva sul pellet, dal primo marzo, sale dal 10% al 22% portando di conseguenza l'aumento del prezzo del prodotto, tra le principali fonti di riscaldamento per oltre due milioni di famiglie italiane. Per sostenere il potere di acquisto dei clienti, Unicoop Tirreno (attivo con 100 punti di vendita in tre regioni) ha deciso di inglobare l’aumento dell’Iva mantenendo il prezzo del pellet in vendita nei propri supermercati in Toscana, Lazio e Umbria come se fosse ancora del 10%.

L’operazione, che andrà avanti fino alla fine di aprile 2024, comporta per Unicoop Tirreno un investimento di circa 20mila euro, mentre soci e clienti avranno un risparmio dell’11 per cento circa su ogni singolo sacco di pellet acquistato.

Non è l'unica iniziativa di questo tipo per la cooperativa di consumo che aveva in passato anche agito in modo simile attuando il blocco dell’aumento Iva sugli assorbenti unendosi a quanto Coop sta portando avanti in tutta Italia sull’assorbenza femminile per la mdd.