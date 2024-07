Unieuro e Fiat hanno presentato oggi alla stampa l'avvio di una nuova collaborazione che vede protagonista la Nuova Topolino anche in versione Dolce vita

Unieuro e Fiat hanno presentato oggi alla stampa l'avvio di una nuova collaborazione che vede protagonista la Nuova Topolino, il quadriciclo elettrico concepito e realizzato in termini di design dalla casa torinese (che quest'anno compie 125 dal suo atto costitutivo) per la micromobilità cittadina. Unieuro allestirà appositi showroom all'interno di 20 suoi punti di vendita in Italia, scelti appositamente per dimensioni e vicinanza alle grandi città, dove il pubblico potrà vedere la Topolino Dolcevita, versione aperta del nuovo veicolo, esposta in un’area in prossimità dell'ingresso, che presenta una ampia gamma di accessori, coordinati con lo stile del nuovo veicolo. Chi è interessato all’acquisto, sarà guidato nell’intero percorso da addetti Unieuro (formati da Fiat), a disposizione per configurare e finalizzare sul sito Fiat il pagamento del modello personalizzato.

"La nuova Fiat Topolino è parte integrante del nuovo piano di micromobilità su cui punta Unieuro -commenta Giancarlo Nicosanti, Ad di Unieuro-. Da sempre vogliamo garantire un'esperienza di consumo distintiva e personalizzata, mettendo il cliente al centro di un ecosistema omnicanale che offre vicinanza e servizio. Negli ultimi anni abbiamo introdotto prodotti per l’eco-mobilità, come bici elettriche e monopattini, registrando un aumento significativo delle vendite e siamo quindi davvero entusiasti di presentare la collaborazione esclusiva con Fiat per il lancio della nuova Topolino. Riteniamo che la sinergia tra la forza dei nostri due brand, riconosciuta sul mercato, e la condivisione di valori comuni come l'innovazione e la soddisfazione del cliente, saranno la chiave per il successo di questa collaborazione".

Vediamo alcune caratteristiche. Innanzitutto il prezzo: Giuseppe Galassi, managing director Fiat & Abarth Italia, ha ricordato che in questo momento conviene acquistare la nuova Topolino perché grazie agli eco-incentivi, il prezzo base scende a 7.700 euro (da 9.950) con anticipo di 2.500 euro, 38 euro al mese, e circa 3.000 euro di riscatto finale. Velocità massima 45 km/h, autonomia 75 km, ricarica semplice come un cellulare e senza doverla collegare a punti di recharge stradali. È sicuramente molto adatta alla guida in città, ma anche per muoversi nei piccoli borghi turistici e marinari; ideale per i centri cittadini. Destinata a un pubblico giovane e sempre più attento al rispetto ambientale. Galassi ha precisato che la collaborazione con Unieuro è esclusiva, non ci saranno, cioè, altre iniziative con retailer eldom concorrenti.

Il made in Italy secondo Thorel

Sollecitato da una domanda sul braccio di ferro tra Stellantis e Governo sul concetto di made in Italy applicato a manufatti prodotti all'estero (il quotidiano toscano Il Tirreno ha infatti riportato la notizia -a maggio- secondo la quale 119 Fiat Topolino e 15 Fiat Topolino Dolcevita sono state sequestrate da Guardia di finanza e Agenzia delle dogane e dei monopoli appena sbarcate a Livorno, ndr), Gaetano Thorel, Head of Fiat & Abarth Europe, ha ricordato che il design della Topolino è interamente italiano. "Bisogna interrogarsi su che cos'è veramente il made in Italy -ha detto Thorel- secondo me non è sempre e necessariamente il fatto di produrre l'intero prodotto in Italia, ma nella capacità di portare l'italianità in tutto il mondo. Se il made in Italy è il software alla base della bellezza e del gusto italiano, il fatto che l'hardware sia fatto materialmente qui o in Polonia non altera l'essenza dell'italianità. Aggiungo due cose importanti: l'Italia è il paese delle microcar che costano mediamente 15.000 euro, e parliamo di modelli stranieri in toto, a fronte di un prezzo base della Topolino che va da 7.700 a 9.950 euro. La Fiat ha prodotto quest'anno 1,4 milioni di veicoli, è leader di mercato in 4 paesi del mondo, oltre all'Italia, in Brasile e Turchia. Infime, un fato che pochi citano è questo: il 70% dei modelli Fiat venduti in Italia sono realizzati nel nostro paese". Thorel ha ricordato che Fiat produce in Italia la 500 e la Panda.

Acquisto online

Ci si può innamorare della nuova Topolino direttamente nello show-room Unieuro, ma la si acquista solo online. Si può scegliere di ritirarla dal concessionario o riceverla a casa propria con una delivery Unieuro. Il tempo medio di rilascio del prodotto (dall'acquisto all'auto chiavi in mano) è mediamente di tre settimane. L'acquisto è online anche nello showroom Unieuro dove c'è il vantaggio di poter vedere, toccare, provare (non su strada, però) la Topolino.