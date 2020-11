Unieuro ha ricevuto il riconoscimento Insegna dell’Anno 2020- 2021 per la categoria elettrodomestici & elettronica di consumo. Insegna dell'anno (Retailer of the Year) è un progetto di ricerca sostenuto da centinaia di insegne retail per disporre della più ampia rilevazione sul gradimento dei consumatori nei confronti dei propri negozi preferiti. Ai consumatori viene richiesto di dare un voto da 1 a 5 ai sei aspetti: prezzo, assortimento, assistenza & servizio, competenza & informazioni, facilità d’acquisto e aspetto.

Nel 2020, nonostante le complessità ben note insorte come conseguenza della pandemia, 106.320 votanti in tutta Italia hanno espresso un totale di 205.500 preferenze certificate, valutando 543 insegne.

Per il secondo anno consecutivo Unieuro è la più votata, confermandosi l’insegna di riferimento e riaffermando il proprio primato in un settore molto frammentato e competitivo come quello dell’elettronica di consumo.

"Questo riconoscimento premia la passione e l’impegno di tutte le oltre 5.000 persone di Unieuro che lavorano ogni giorno con tenacia e dedizione -commenta Giancarlo Nicosanti Monterastelli, amministratore delegato di Unieuro-. Un riconoscimento alla capacità di reazione che in questi mesi ci ha permesso di preservare, oltre alla salute delle nostre persone, anche la redditività e la solidità aziendale e che ci fa trovare pronti per affrontare l’imminente Black Friday e la prossima stagione natalizia. La nostra capacità di reazione e la strategia omnicanale sono oggi più che mai la risposta di Unieuro alle prossime sfide del retail".