Upim e Valtur: avviata l’attività di co-marketing

Partito il concorso instant win, frutto dell'accordo di co-marketing siglato tra Valtur e Upim, dedicato a tutti i possessori di carta fedeltà Upim e Blukids.

Dal giorno dell'attivazione, ossia l'8 maggio, le giocate sono oltre 20.000 e i numeri evidenziano una curva in costante crescita.

La meccanica del concorso

In palio ogni giorno 1 viaggio in un resort Valtur, attraverso una meccanica immediata che associa la giocata online ai codici vincenti. E per tutti i partecipanti numerosi buoni sconto da utilizzare per una vacanza firmata Valtur. A conclusione del contest, il co-marketing proseguirà fino a fine estate con attività promozionali e di rewarding per i clienti coinvolgendo le seguenti location: Valtur Calabria Otium, Valtur Sardegna Baia dei Pini e la prima struttura della linea Italian Lifestyle Collection Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort. I piccoli ospiti riceveranno all’arrivo uno zainetto in cotone co-brandizzato Valtur/Blukids e nel corso dell’estate, potranno essere protagonisti insieme alle loro mamme di

sfilate allestite nei teatri dei resort, indossando i capi delle collezioni Blukids e Upim, realizzati in cotone bio e fibre naturali certificati Oeko-Tex.

La promozione

L’iniziativa è sostenuta da un piano di comunicazione multicanale che, oltre al digital

advertisement sul web e ai canali social dei due brand, prevede il posizionamento strategico di ledwall, l’invio di dem a oltre 750 0000 contatti, e comunicazione nelle vetrine e all’interno degli oltre 500 store Upim e Blukids, e nei resort Valtur.