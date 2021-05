Victoria's Secret, uno dei più noti marchi di lingerie al mondo, apre il secondo outlet store italiano in partnership con Percassi, all’interno di Serravalle Designer Outlet di McArthurGlen. Il nuovo store offre una selezione completa dell’assortimento tipico del brand: dalle collezioni di lingerie Dream Angels, Very Sexy, T-Shirt Bra, Sexy Illusions e Body by Victoria, ai pigiami e agli accessori insieme alle linee di prodotti per il corpo e alle fragranze Victoria's Secret Bombshell, Victoria's Secret Tease e Victoria's Secret Love.

Il punto di vendita si trova vicino all’ingresso Levante del Designer Outlet e della nuova area giochi (playground), si sviluppa su un unico piano, per una superficie di vendita di 325 mq. Il design del negozio rispecchia i tratti iconici del marchio. Victoria's Secret fa parte di L Brands, Inc. e ha più di 1.600 negozi a livello internazionale, tra i Lingerie Victoria's Secret store e i Beauty store.

Percassi, licenziatario italiano di Victoria's Secret, segue lo sviluppo e la gestione di reti commerciali in franchising di importanti marchi retail come Armani Exchange, Bath&Body Works, Gucci, Lego, Nike, Victoria’s Secret, e in ambito food/ristorazione Starbucks. Percassi gestisce anche brand propri come dmail nella vendita al dettaglio e per corrispondenza, Kiko Milano, Womo e Bullfrog nella cosmetica, Atalanta in ambito sportivo, Da30Polenta nel food.

Nella ristorazione Percassi gestisce, in partnership con Gruppo Cremonini, i marchi wagamama, Casa Maioli e Caio Antica Pizza Romana.