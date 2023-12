Victoria’s Secret: due alberi di Natale per la prevenzione

Due alberi di Natale per Milano e attività per sostenere la Fondazione Ieo-Monzino mirate a sensibilizzare le donne sulla prevenzione

Alla Galleria del Corso e in Piazza Berlinguer sono stati allestiti due alberi di Natale, dono di Victoria’s Secret alla città di Milano. Nel primo caso fa da cornice il flagship store del marchio. L'albero, proveniente da un vivaio della Val Sorda, è alto circa 10 metri ed è

decorato alla base con pacchetti regalo nei colori rosso, oro e rosa, tonalità riprese dagli addobbi e dalle luci a led. Le stesse tinte caratterizzano anche l’abete di 4 metri

allestito in Piazza Berlinguer, ad angolo con via Savona.

“ Con l’illuminazione dei due abeti, accendiamo anche un faro sulla prevenzione: il progetto Celebrates Women, in collaborazione con la Fondazione Ieo-Monzino, ha l’obiettivo

di sensibilizzare donne di tutte le età sull’importanza della prevenzione e della ricerca sul tumore al seno. Victoria’s Secret sostiene le attività della Fondazione, una risorsa preziosa e indispensabile per tener sempre viva l’attenzione nei confronti della ricerca per le donne, per un Natale all’insegna della solidarietà e della condivisione” afferma Matteo Morandi, Ceo di Percassi Retail.

L'attività per le donne

Dal 30 novembre al 3 dicembre, Victoria’s Secret ha devoluto alla Fondazione una parte del ricavato delle vendite del negozio di Galleria del Corso e una senologa Ieo presente in store ha risposto a tutte le domande in tema di prevenzione.

La rete di Victoria's Secret

Il marchio di lingerie conta 45 negozi in Europa, di cui 26 in Italia e 6 nel milanese, l’ultimo dei quali inaugurato sabato 2 dicembre in Corso Buenos Aires.