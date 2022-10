Walmart lancia Creator, piattaforma dedicata al social commerce

Si chiama Walmart Creator e invita gli influencer (o affini) ad iscriversi per monetizzare la loro capacità di vendere i prodotti della catena

Del potenziale del social commerce si parla da un po', ma nella pratica gli esempi interessanti da parte delle catene retail "tradizionali" non solo molti. A fare da nuova case history molto interessante sul tema è invece Walmart con il lancio di Creator, piattaforma progettata appunto per invogliare influencer (e affini) ad iscriversi e a monetizzare la loro capacità di vendere i prodotti della catena. Un modo per "gestire in casa" tutto il potere di quello che è il mondo dei consigli online e del passaparola, ad opera non solo di creator già affermati.

Con il lancio di Walmart Creator (video sopra) i creatori che si iscrivono avranno accesso a decine di migliaia di prodotti e, sottolinea l'azienda, "l'opportunità di guadagnare commissioni sulle vendite per cui sono responsabili senza alcun limite". Attraverso questa sorta di hub, i creator iscritti possono condividere i link di prodotti su qualsiasi altra piattaforma social o gruppo di loro scelta e raccogliere dati sulle prestazioni per aiutare a far crescere la propria comunità. Una sorta di pletora di venditori tutto sommato vecchio stampo ma con strumenti e format moderni, invogliati così a fare business insieme al colosso Usa (che intanto ottiene anche nuovi dati d'interesse).

Un'iniziativa che rientra a pieno titolo nei continui investimenti di Walmart sul fronte digitale, metaverso e gaming compresi. "Sappiamo che i nostri clienti sono ispirati dai contenuti e dalle storie che vedono ogni giorno dagli influencer che seguono nei loro feed social", ha affermato William White, chief marketing officer di Walmart Usa: "Questo prossimo passo nella nostra strategia aiuterà alimenterà ulteriormente la loro ispirazione e il collegamento diretto con i nostri brand". Un progetto ancora in fase beta per cui è prevista un'importante evoluzione nel 2023 lato funzionalità ed esperienza d'acquisto.