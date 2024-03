Xiaomi Café, centro storico di Milano, si presenta come il primo bistrot temporaneo, "uno spazio pop" che unisce ristorazione e tecnologia

Xiaomi Café, in via Verziere 3, pieno centro storico di Milano, si presenta come il primo bistrot temporaneo (temporary bistrot), "uno spazio pop, a tutti gli effetti il primo Smart Life hub in città, sviluppato su due piani, perfetto per colazione, pranzo, ma anche per fare smart working o bere in compagnia scoprendo tutti i prodotti del brand nella Casa Xiaomi al piano -1".

L’esperienza in Xiaomi Cafè prevede un coupon ad hoc per ogni consumazione: con una spesa fino a 15 euro, il cliente riceverà subito un coupon di 5 euro. Superata questa spesa, il coupon utilizzabile su mi.com vale 15 euro (per i nuovi utenti mi.com la spesa minima è di 39,99 euro). Nei prossimi mesi, Xiaomi Café prevede una serie di appuntamenti per creare occasioni di confronto sul ruolo della tecnologia come motore della vita quotidiana.

Evolve così il format Casa Xiaomi, avviato in un piccolo appartamento nel 2021, in piena pandemia, con l’idea di creare uno spazio dedicato all’integrazione di tutto l’ecosistema Xiaomi e raccontare i vantaggi della tecnologia Xiaomi Smart Life, in uno spazio premium dedicato ai consumatori. Da allora, Casa Xiaomi ha accompagnato migliaia di fan e visitatori in un percorso all’insegna del design e della tecnologia. Per questa quarta edizione, il concept compie un ulteriore passo, aprendo al pubblico da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 19.

Anche i partner dell'iniziativa arricchiscono e completano il concetto: da Lavazza con la miscela La Reserva de ¡Tierra! Cuba alla coffee experience di Rhea, tra i principali produttori al mondo di macchine da caffè automatiche personalizzate, al panificatore Adriano Del Mastro per la fornitura di brioche e pane.

Nei menu Dots ogni pasto, dalla colazione all'happy hour, avrà la forma sferica di un punto che racchiude il concetto di integrazione senza fine tra persone e innovazione. L’angolo caffetteria al primo piano ospiterà anche un distributore automatico di Rhea, dove le bibite e gli snack sono sostituiti da una selezione di prodotti Xiaomi che potranno essere acquistati in modo semplice e veloce.

Al piano interrato, lo spazio dedicato all’incontro, in cui organizzare eventi, gustare un aperitivo o fare smart working. Il tutto circondati dai prodotti Xiaomi integrati in un arredamento reale e nello storytelling del marchio che percorre le pareti.

"Dal riservato appartamento nel Design District nato durante la pandemia, passando per la Casa Lago Edition del 2022 fino ad arrivare Casa Xiaomi edizione 2023, nello storico quartiere delle Cinque Vie -commenta Andrea Crociani, marketing manager Xiaomi Italia-. Ogni anno abbiamo fatto grandi passi avanti con l’intento di avvicinare le persone ai prodotti in uno spazio casalingo in cui vivere l’esperienza completa della Xiaomi Smart Life. Quest’anno torniamo con un nuovo format, un Cafè, il luogo di incontro e di socialità per eccellenza dove connessione è la parola chiave che accomuna persone e ambiente smart integrato”.