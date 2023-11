Zalando al lavoro su uno spazio dedicato al lusso

Zalando pensa di dedicare uno spazio per marchi firmati, che avranno maggiore controllo su come presentarsi sulla piattaforma

Zalando, sito di e-commerce europeo specializzato in moda e lifestyle, è al lavoro sul lancio di uno spazio in stile boutique di lusso per marchi firmati nel fashion store. Sarà caratterizzato da un look completamente rinnovato. Obiettivo: proporsi come polo di attrazione per i marchi del lusso, dando loro un maggiore controllo su come presentarsi sulla piattaforma.

Le novità del retailer

Già lo scorso settembre, il sito di e-commerce aveva introdotto Stories su Zalando, in collaborazione con Highsnobiety, brand editoriale specializzato in moda e lifestyle. Lo scopo: offrire ai clienti foto e brevi video ben curati. Il mese scorso poi l’azienda ha lanciato il marchio b2b Zeos (Zalando e-commerce operating system), per consentire a marchi e rivenditori di gestire il proprio business multicanale in tutta Europa all’interno di una piattaforma unificata. L’anno scorso Zalando ha lanciato un progetto per una soluzione logistica multicanale: questo servizio sarà ora integrato all’interno del nuovo marchio, con il nome di Zeos Fulfillment.

Comunicazione, tecnologia e logistica per crescere ancora

“Lo storytelling, la logistica e la tecnologia sono elementi fondamentali per stimolare la nostra crescita futura. Il nostro bilancio sano ci offre la flessibilità finanziaria necessaria per effettuare questi investimenti strategici”, ha dichiarato Sandra Dembeck, cfo di Zalando. “Inoltre, la nostra disciplina finanziaria ci ha permesso di chiudere un altro trimestre con un miglioramento della redditività”.

Zalando, i conti in tasca

Già, i conti. Nel terzo trimestre 2023 Zalando riporta un ebit rettificato di 23,2 milioni di euro (+72% sull'anno precedente). Confermata la guidance 2023 sull’ebit rettificato. Rivisti però gli obiettivi di fatturato: prevista una flessione tra il -3% e il -0,5%.