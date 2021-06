Zalando e Sephora: partnership strategica per il settore beauty

Nasce la collaborazione tra Zalando e Sephora che si alleano per proporre una nuova esperienza online legata al settore della bellezza. L'accordo coinvolgerà i clienti europei e sarà avviato ufficialmente con il lancio in Germania nel quarto trimestre 2021 e sarà successivamente estesa ad altri paesi europei nel 2022.

Sephora diventa, quindi, partner di Zalando portando in dote oltre 300 brand per gli acquisti online.

Le dichiarazioni

“Il settore della cosmesi rappresenta per noi un’opportunità enorme e stimolante, dal momento che il mercato del beauty in Europa è ancora piuttosto inesplorato -spiega David Schneider, co-ceo di Zalando-. In quanto punto di riferimento per la moda e il lifestyle, vogliamo mettere in condizione i clienti di Zalando di trovare la perfetta selezione di moda e cosmesi in un unico punto, ispirarli e, contemporaneamente, fornire ai brand con cui collaboriamo una piattaforma che li porti al successo digitale. La nostra partnership con Sephora, la destinazione preferita di molti beauty fan, porterà l’offerta dei cosmetici al livello superiore per i nostri clienti e consentirà loro di acquistare i marchi più ricercati ed esclusivi, approfittando dell’eccellente esperienza cliente e della praticità di Zalando”.

“Questa collaborazione è l’espressione del nostro obiettivo ambizioso di continuare ad essere all’avanguardia per viziare i nostri clienti più di chiunque altro -aggiunge Martin Brok, presidente e ceo di Sephora-. Zalando, che oggi è la piattaforma di moda online di maggior successo in Europa, è il partner ideale per noi che vogliamo continuare a ispirare i clienti. Questa partnership è un passo fondamentale nella nostra strategia di crescita in Europa ed esprime la nostra visione del futuro di beauty e commercio al dettaglio”.

Sephora

Opera in 35 Paesi

2.000 punti di vendita

Zalando