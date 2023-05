12oz, la catena celebre per le bevande a base di caffè e latte, affronta una sfida importante: debuttare in una delle capitali italiane del caffè, Napoli

12oz, retail format specializzato nel servizio rapido di bevande a base di caffè e latte, rivolto principalmente al consumo in movimento, ha aperto, in collaborazione con Grandi Stazioni Retail, il suo 25° punto di vendita: si trova all’interno della galleria commerciale ipogea di Piazza Garibaldi a Napoli Centrale, principale snodo di collegamento tra nord e sud Italia. Con circa 137.000 frequentatori giornalieri e 50 milioni l’anno, Napoli Centrale è situata in un quartiere ad elevata densità abitativa ed è un nodo di interscambio fondamentale per l’intero sistema ferroviario nazionale.

La tecnologia delle macchine unita alla semplicità della gestione permette di portare via la maggior parte delle bevande presenti nel menù in meno di 30 secondi, per poterle poi consumare a bordo del treno o della metro o a piedi verso le altre mete che partono da questo punto nevralgico tra ferrovie, metro, circumvesuviana e vie del centro città. Anche per questo nuovo locale 12oz vuole puntare sui giovani, suo principale pubblico di riferimento.

“Quest’apertura è strategica perché di fatto rappresenta il nostro approdo nel sud Italia –conferma David Nathaniel, fondatore e ceo di 12oz–.Siamo consapevoli di offrire un modello dirompente rispetto alla cultura locale del caffè, ma il mercato è in continua evoluzione. Anche qui i giovani sono in contatto costante con i trend globali, grazie ai social conoscono la vita e le abitudini dei coetanei che vivono dall’altra parte del mondo e vogliono sentirsi parte di quest’ultimo”.