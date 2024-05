A Cibus Pedon amplia la linea I pronti

A Cibus 2024 Pedon propone un completamento della linea di zuppe con la nuova Zuppa di Pomodoro e Farro

Un fatturato 2023 di 95 milioni, per il 40% realizzato all'estero, Pedon è un’azienda italiana attiva nelle soluzioni di prodotto a base di legumi, cereali e semi. Dal quartier generale di Colceresa, in provincia di Vicenza, impiega 237 persone rivolgendosi alle principali insegne della grande distribuzione e dei discount italiani ed internazionali, con 250 le linee di prodotto attive, sia a marchio Pedon che per la marca privata, per un totale di 2.000 referenze.

A Cibus 2024 è l’occasione per presentare la Zuppa di Pomodoro e Farro, l’importante novità che completa la linea di zuppe de “I Pronti Pedon”. I tipici plus della facilità d’uso data dalla confezione microondabile in doypack, della naturalità degli ingredienti e del gusto sono valorizzati da una ricetta unica, interpretazione innovativa della nostra tradizione culinaria. La zuppa infatti è caratterizzata da una base pomodoro, ingrediente mediterraneo per eccellenza, che si accompagna alla tipicità del cereale più amato, il farro. Con materie prime di filiera italiana la nuova Zuppa Pedon vuole incontrare i bisogni di chi, con poco tempo a disposizione, vuole consumare un piatto sano, genuino e ricco di gusto.