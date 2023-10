A Firenze i cibi di Esselunga a casa in pochi minuti con Deliveroo

Si allarga a Firenze la partnership tra Esselunga e Deliveroo Hop per la consegna dei generi alimentari

Più di 1.500 prodotti per gli abitanti di Firenze. Deliveroo Hop -servizio di consegna rapida che opera attraverso negozi di sola consegna di generi alimentari- arriva nel capoluogo toscano per portare i prodotti alimentare di Esselunga. Il servizio, attraverso il negozio laEsse by Deliveroo Hop in Via Vincenzo Bellini, fa leva sull’integrazione tra la tecnologia dell’app e l’esperienza di Esselunga nella definizione degli assortimenti.

Deliveroo-Esselunga: dopo Milano, ora Firenze

Si espande dunque una partnership già attiva a Milano. Le consegne avvengono in pochi minuti e raggiungono gran parte della città di Firenze. Fino al 5 novembre i clienti potranno beneficiare della consegna gratuita su tutti gli ordini.

A livello globale, per Deliveroo nel primo semestre 2023 la consegna di generi alimentari ha rappresentato l’11% del valore lordo delle transazioni (+70% rispetto al secondo semestre del 2022).

Con questo accordo Esselunga può raggiungere nuovi clienti, estendendo il servizio di quick commerce che completa la propria offerta nella spesa online.

Deliveroo: con Esselunga puntiamo ancora sull’Italia

L’accordo siglato con Esselunga dimostra “la volontà di Deliveroo di continuare a crescere e ad investire nel mercato italiano, creando nuove opportunità di crescita”, dice Matteo Sarzana, General Manager Deliveroo Italy.