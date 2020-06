Accordo tra Unionbirrai e Aspiag Service (Despar)

Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar per Triveneto ed Emilia Romagna, ha raggiunto un accordo con Unionbirrai per introdurre nell'assortimento di 39 suoi punti di vendita dislocati tra Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige, le birre di 12 birrifici delle stesse regioni.

L'obiettivo alla base di questa scelta è il sostegno ai microbirrifici artigianali perché possano raggiungere più facilmente un maggior numero di clienti, anche alla luce del calo di consumi da parte del settore Horeca.

“Questa collaborazione è una grande opportunità di visibilità per tutti i piccoli artigiani della birra -spiega Simone Monetti, segretario nazionale di Unionbirrai- che potranno far conoscere e apprezzare le proprie birre e le loro peculiarità a un pubblico sempre più vasto. Assieme a Despar abbiamo scelto di attuare una cooperazione a livello territoriale, in modo da rendere più agile il rapporto tra la clientela e il birrificio: dopo aver acquistato la birra speriamo che i consumatori siano incuriositi a tal punto da visitarlo di persona per assaggiare anche le altre birre non inserite nella selezione per la gdo”.