L'obiettivo è lo sviluppo del marchio Alice in Piemonte: l'accordo tra Blooming Group e Alice Pizza prevede 6 nuove aperture a Torino

L'obiettivo principale è lo sviluppo del marchio Alice in Piemonte: l'accordo tra Blooming Group e Alice Pizza prevede 6 nuove aperture nell'area metropolitana di Torino e in Piemonte nei prossimi due anni. Un impegno importante che suggella l'espansione del brand Alice e l’assunzione di 60 persone. Il primo risultato concreto dell’accordo è rappresentato dall’apertura, nelle prossime settimane, di un punto Alice Pizza a Torino, che si va ad aggiungere ai tre già presenti sul territorio.

“Questo accordo rappresenta per il gruppo un altro tassello importante nel suo percorso di crescita, potendo annoverare così tra i suoi brand un marchio come Alice, di primaria importanza nel settore del food e in pieno sviluppo –sottolinea Davide Canavesio, ceo di Blooming Group–. Crediamo in questo prodotto e nelle possibilità di crescita, che significa innanzitutto posti di lavoro in più in un momento certamente molto difficile per l’occupazione”.

“La partnership con un gruppo solido come Blooming -aggiunge Claudio Baitelli, Ad di Alice Pizza- è per noi l’ennesima dimostrazione che il brand Alice è attraente per gli imprenditori che vogliono diversificare e sviluppare business nel mondo del food retail. Gli anni futuri saranno pieni di sfide ma anche, di grandi soddisfazioni da raggiungere insieme”.

Blooming Group SpA (We nurture brands è il claim che guida il suo sviluppo territorialmente diffuso nelle principali regioni del Nord Italia), è un gruppo industriale in ambito food&bevarage, nato nel 2017 con la creazione di Bkno, franchisee di Burger King. Oggi l'ex Bkno, divenuto Blooming nel gennaio 2022, è leader italiano nel settore retail con i brand Burger King, Befed, Il Barbiere e con i propri marchi Lab, Il Barotto e Gallo’s. Una forte attenzione alla sostenibilità e alla centralità delle persone completano i valori del gruppo, che conta al proprio attivo oltre 500 dipendenti.

Alice Pizza nacque a Roma più di trent'anni fa, nel 1990, e oggi è una delle più grandi catene food retail nel mondo (190 pizzerie, più di 2.000 dipendenti), in Italia e all’estero, specializzata nella pizza al taglio, con oltre 60 ricette, tipiche della tradizione romana e italiana in teglia. Nel 2019, l’azienda apre le porte a un fondo di investimento italiano, IDeA Taste of Italy, che progetta uno sviluppo ancora più serrato ma con lo stesso obiettivo del fondatore: far conoscere la pizza al taglio in Italia e mondo.