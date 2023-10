All'Antico Vinaio, sviluppato da Tommaso Mazzanti in jv con Percassi Retail, apre a Napoli: è il 15° in Italia, 19° al mondo

È il primo All’Antico Vinaio in Campania: la catena fondata dal fiorentino Tommaso Mazzanti, sviluppata in partnership con Percassi attraverso la società AV Retail, (si veda anche Gdoweek_8_2023, pagg.60-62) debutta (21 ottobre) nel capoluogo campano: 120 mq in Corso Umberto I, 28 angolo via Sommonti, sarà aperto da lunedì a domenica dalle 10 alle 22. Il negozio di Napoli rappresenta una sfida: portare la schiacciata fiorentina in tutta Italia, anche nel Sud. Nel nuovo store lavoreranno 22 persone. E visto che siamo a Napoli, schiacciata fiorentina ma ingredienti anche della tradizione campana: salsiccia napoletana, provola di Agerola, crema di patate e friarielli. Ampia la scelta di bevande: analcolici, diverse varietà di birra e una carta dei vini.

All’Antico Vinaio nasce nel 1989, anno di apertura del primo locale a Firenze da parte della famiglia Mazzanti. A partire dal 2006, Tommaso Mazzanti assume le redini dell’attività rendendola celebre in Italia e all’estero. Ad oggi, la catena ha 19 locali, 15 in Italia e 4 in America, con più di 300 collaboratori. “Sono felice di inaugurare il 19° locale, insieme alla famiglia Percassi, in una delle città più belle d’Italia, ma soprattutto nella città più importante per lo street food a livello mondiale -commenta Tommaso Mazzanti-. Spero con tutto il cuore di replicare il successo ricevuto durante l’apertura di Los Angeles”.

Obiettivo della joint venture paritetica di All’Antico Vinaio con Percassi, siglata a dicembre 2022, è accrescere la presenza del marchio (senza snaturarlo) in Italia e in Europa .