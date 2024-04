Altasfera (Maiora) supera i 100 milioni di fatturato

Risultati in crescita per il canale cash and carry Altasfera di Maiora (Despar Centro-Sud) che ha superato i 100 milioni con una rete di otto store

Un traguardo importante per l'insegna Altasfera, cash and carry di Maiora (Despar Centro-Sud) che ha superato i 100 milioni di euro di fatturato e conta una rete di otto punti di vendita. "I nostri store -spiega il gruppo- sono caratterizzati da servizi di alta qualità,

focalizzati su innovazione ed eccellenza operativa, orientati a soddisfare tempestivamente i bisogni di tutti i clienti professionali, con particolare attenzione agli specialisti del Fuori Casa".

Su questo risultato interviene Francesco Di Nardo, direttore vendite ingrosso e franchising, che dice: "Possiamo affermare con orgoglio che questo traguardo è frutto di un percorso intrapreso da anni, con impegno e dedizione di tutto il team Altasfera. Maiora continuerà ad investire in questo mercato, perseguendo risultati ancora più ambiziosi con l’obiettivo di migliorare costantemente il modello Altasfera affinché diventi il riferimento italiano per gli specialisti dell’Ho.Re.Ca.".

La rete Altasfera

Il primo store fu inaugurato a Corato (Ba) nel 1991, rinnovato quest'anno. Nel corso degli anni hanno ampliato la rete i cash and carry di Molfetta nel 2007, Laterza nel 2014, Manfredonia nel 2016, Crotone nel 2017, Monopoli e Lecce nel 2020 e Reggio Calabria lo scorso giugno.

Per potenziare questo canale, Maiora ha creato un team dedicato nelle aree acquisti, vendite e marketing, e ha puntato sul personale riservando attenzione alle risorse umane aumentate di oltre il 52% negli ultimi due anni. Oggi l'organico complessivo comprende oltre 190 collaboratrici e collaboratori, formati sia in Accademia sia direttamente in store.