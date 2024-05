Artisti del vegetariano riapre a Padova

Dopo il restyling è stato riaperto lo storico punto di vendita Artisti del Vegetariano di Padova che propone oggi un'immagine rinnovata

Il punto di vendita che ha dato il via all'attività di questa insegna, riapre dopo i lavori di restyling. Artisti Del Vegetariano, infatti, inaugura lo store di Padova situato al Mercato Sotto il Salone, con una rinnovata gastronomia vegetariana e vegana.

Situato nel cuore della città all’interno dello storico Palazzo della Ragione, lo store presenta un design moderno color verde bosco che si fonde al pavimento originario in palladiana e alla scala a chiocciola in legno con corrimano in ottone, creando un'atmosfera invitante e confortevole. Tra le novità l'area dedicata ai vini biologici grazie alla collaborazione con l’azienda vinicola toscana Basile, che dal 1999 produce etichette nel rispetto dell’ambiente. Questo spazio è stato pensato anche per rispondere alle esigenze di questa zona, dove al tramonto ci si raduna per l'aperitivo.

"Padova è il cuore di Artisti Del Vegetariano, da cui tutto è iniziato. Il successo delle altre 4 aperture a Milano conferma il nostro impegno, ma Padova resta essenziale. Offriamo un'esperienza culinaria trasversale, con cibo sano per chiunque lo desideri, da Padova a Milano e oltre" afferma Mirko Sanna, general manager di Fedegroup che ha acquisito l'insegna.

Offerta e servizi

I piatti del menù rimangono in linea con la tradizione dell'insegna che valorizza materie prima di qualità e prodotti stagionali che variano a seconda del periodo. I piatti pronti sono disposti all’interno di una vetrina refrigerata. Lo spazio offre la possibilità di una consumazione all’interno con appoggio veloce, oltre al tipico take-away della gastronomia.