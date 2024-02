Federgroup rafforza il suo portfolio di ristorazione retail

Federgroup, specialista nel canale hotellerie, aggiunge un nuovo marchio nel suo portfolio di brand della ristorazione retail: Artisti del Vegetariano

Fedegroup, azienda leader nella ristorazione in outsourcing per il settore alberghiero, guidata da Mirko Sanna, acquisisce le quote di maggioranza di Artisti del Vegetariano e dei suoi locali a Padova (Sotto il Salone), Milano (Brera, via Spallanzani e Corso Magenta) dove apre a marzo un nuovo punto di vendita in centro. Già proprietaria di Golocious, Baessato e Nabucco, Fedegroup rafforza, con l’acquisizione di Artisti del Vegetariano, la sua linea dedicata alla ristorazione retail, oltre ad ampliare l’offerta dedicata agli hotel e ai servizi catering.

Con l'acquisizione da parte di Federgroup, Artisti del Vegetariano fa, dunque, il suo debutto nell'alberghiero, con l’inserimento di angoli dedicati in selezionate strutture partner dell’azienda milanese, e nell’offerta di Madame Delice, signature catering che ogni anno gestisce oltre 200 eventi, dai pranzi aziendali per le linee manageriali ai grandi eventi. Firma della nuova proposta, interamente vegetariana e basata su criteri di stagionalità e zero sprechi, lo Chef stellato Paolo Gramaglia.

“Artisti del Vegetariano è un brand con un’identità forte e attuale, capace di soddisfare un pubblico ampio e alla costante ricerca di qualità, gusto e sostenibilità, per il quale abbiamo previsto un’importante accelerazione nei prossimi mesi -commenta Mirko Sanna, managing director di Fedegroup-. Dopo l’apertura del quarto locale di Milano, il prossimo obiettivo è portarlo in tutta Italia con un mix di flagship stores, temporary e corner dedicati alimentando nuove sinergie con i partner attuali. Ringrazio Paolo Gramaglia per aver accettato di collaborare con noi in questa nuova sfida, assumendosi il compito di firmare il restyling dell’offerta Artisti del Vegetariano in continuità con la filosofia e l’impronta che caratterizza il brand sin dalla sua nascita”.

Nata nel 2004, Fedegroup ha un'esperienza quindicennale nel ramo della ristorazione per l’hotellerie e importanti partnership con i più prestigiosi gruppi alberghieri internazionali, come Starhotels e Leonardo Hotels. Gestisce 3 linee di business che includono oltre 50 strutture in tutta Italia, divise tra: hospitality, food&beverage negli alberghi, e ristorazione retail su strada. Dal 2023 Fedegroup è anche nel Medio Oriente, in Oman, dove ha acquisito il 51% della società omanita Seven Friends Ltd.