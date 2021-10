Parte l’8 novembre il nuovo percorso di formazione gratuito rivolto a giovani talenti, organizzato da Generation Italy e Autogrill Italia, con il supporto di Intesa Sanpaolo, con l’obiettivo di offrire opportunità di lavoro a ragazzi e ragazze tra i 18 e i 29 anni, che avranno così la possibilità di diventare apprendisti responsabili del servizio nei punti di vendita Autogrill.

Il corso di formazione è promosso da Generation Italy, fondazione non profit nata dalla società di consulenza strategica internazionale McKinsey & Company nel 2018,e fortemente voluto da Autogrill, leader nella ristorazione per chi viaggia, e attenta alla valorizzazione delle competenze e alla crescita dei giovani talenti. Questa iniziativa si inserisce nel programma Giovani e Lavoro di Intesa Sanpaolo, che vuole ovviare al disallineamento di competenze richieste dalle imprese e mettere in luce i talenti nascosti dei ragazzi e delle ragazze in cerca di occupazione.

Autogrill e Generation Italy hanno studiato e creato un corso di formazione gratuito, della durata di 4 settimane, che porterà i giovani selezionati alla scoperta della figura dell’apprendista responsabile del servizio Autogrill, che avrà una visione completa dell’esperienza del cliente sui punti di vendita, occupandosi di accoglierlo al meglio, oltre che abilità nella preparazione e nella gestione dell’offerta presente al bar e al ristorante.

Nel corso del suo programma di apprendistato, l’apprendista responsabile imparerà a coordinare gli operatori gestendo attività di crescente responsabilità, come richiesto a una figura professionale che coniuga un’anima operativa a una organizzativa e manageriale e la cui formazione richiede una preparazione ad hoc, come quella appositamente studiata da Generation Italy e Autogrill.

L’accesso al corso, completamente gratuito perché supportato dal programma Giovani e Lavoro di Intesa Sanpaolo, non richiede che i candidati abbiano alcuna esperienza pregressa nel settore della ristorazione o specifici titoli di studio. Per entrare a far parte della classe è sufficiente superare un test online disponibile sul sito di Generation Italy e fare un colloquio motivazionale con lo staff della Fondazione che si terrà pochi giorni prima dell’inizio delle lezioni.

Il percorso di formazione, in partenza lunedì 8 novembre a Bologna, durerà 4 settimane, 2 online e 2 in presenza e, al termine, garantirà a tutti i partecipanti l’accesso ad almeno un colloquio per la posizione di allievo responsabile del servizio Autogrill. In caso di successo, Autogrill offrirà al candidato l’inserimento tramite un contratto di apprendistato, avviando così un percorso di crescita all’interno dell’azienda.