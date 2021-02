Aw Lab (Bata): Antonio Marrari guiderà il marketing

Alla guida del dipartimento di marketing di Aw Lab (Bata) ci sarà Antonio Marrari che assume il ruolo precedentemente ricoperto da Domenico Romano.

Le idee sulla strada da seguire sono chiare: Marrari intende proseguire il percorso già sviluppato dall'insegna evolvendo i progetti svolti nell'ultimo biennio. “Vogliamo approfondire alcuni temi a noi cari che ci hanno consentito di vincere premi dedicati al mondo del marketing e alle innovazioni -spiega-. Mi riferisco, in particolare, alla nostra app che di recente ha accolto lo store online e che ha proposto iniziative di gamification nuove per il nostro settore, e non solo. Un mezzo potente per rafforzare le relazioni con il nostro cliente e consentirgli di vivere delle esperienze di gioco e comunità non per forza legate all'esperienza di acquisto”.

Aw Lab continuerà anche l'esperienza di Womens Together, dedicata al mondo femminile e all'inclusività, con un progetto editoriale e di scambio culturale. “Continueremo senza dubbio il progetto Aw Lab is me -prosegue Marrari- un talent show musicale che si è svolto su territorio e, per ovvie ragione, in streaming in Italia e in Spagna”.

Continuità anche per quanto riguarda le collaborazioni con i brand partner che, stando a quanto anticipa Marrari, “proseguiranno attraverso nuove e importanti collaborazioni sul prodotto del momento, offrendo modelli e make-up esclusivi ai nostri appassionati di sneaker”. Non ultimo, la creazione di format e progetti innovativi sui quali Aw Lab intende investire per il futuro. “Vogliamo continuare sulla strada già intrapresa -conclude- continuando il processo di cambiamento avviato per essere ancora più rilevanti in un mondo sempre più complesso”.