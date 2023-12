Basko (Sogegross): sostegno agli ospedali per i 25 anni di Prima card

Prima card festeggia i 25 anni e Basko (Sogegross) la celebra promuovendo due progetti a sostegno di due ospedali genovesi

In occasione dei 25 anni della carta fedeltà Prima card, Basko (Gruppo Sogegross) ha sviluppato numerose attività nel corso dei mesi, come raccontato in questo articolo. I più recenti riguardano il sostegno a due eccellenze sanitarie genovesi: l’Irccs Istituto Giannina Gaslini e l’Irccs Ospedale Policlinico San Martino di Genova ai quali è stata assegnata la somma complessiva di 75.000 euro. La cifra va a supportare la ricerca scientifica, e sarà utile anche per migliorare le struttura ospedaliere e le prestazioni mediche. “In questo modo rafforziamo il nostro legame con Genova e confermiamo l’impegno che ogni giorno dedichiamo nel restituire valore al territorio e supportare i suoi cittadini, che sono da sempre al centro della nostra cura e attenzione -commenta Giovanni D’Alessandro, direttore canale Basko- quest’anno abbiamo festeggiato 25 anni di un rapporto di fiducia con i consumatori, proponendo tante iniziative rivolte alle famiglie”.

Le attività

In particolare sono stati raccolti 35.000 euro nell'ambito dell'iniziativa Basko per il Gaslini. Ogni giorno è importante tramite Gaslininsieme, la fondazione dell’ospedale pediatrico dedicata al fundraising, e 40.000 euro a supporto della Ricerca Cura di genere, Donne e Ictus: il ruolo degli ormoni per il San Martino.

Grazie alla collaborazione con l'azienda Latte Alberti e in linea con il sostegno alle filiere, fino allo scorso agosto, per ogni litro di Latte 100% Ligure Piemontese Basko acquistato nei propri store e online, Basko ha raccolto 0,10 euro (0,05 euro per la confezione da mezzo litro) per il Gaslini. “Grazie a Basko, a tutto il suo team e soprattutto agli acquirenti genovesi che hanno deciso, con una piccola azione, di sostenere attivamente il nostro Istituto" commenta Edoardo Garrone, presidente dell'Irccs G. Gaslini e della sua fondazione Gaslininsieme.

Invece, da giugno a ottobre, con l’acquisto di ogni confezione di Pasta Fresca e Salse Qualità Basko, l’insegna ha raccolto 0,10 euro per l’Irccs Policlinico San Martino.

“La scelta di supportare un progetto dedicato alla salute delle Donne in ambito neurologico denota il loro interesse verso il mondo delle neuroscienze, ambito in cui, oltre a quello dell’oncologia, il nostro Policlinico è riconosciuto dal Ministero della Salute Istituto di eccellenza per la cura e la ricerca" sottolinea Antonio Uccelli, direttore scientifico dell’Irccs Ospedale Policlinico San Martino. Massimo Del Sette, direttore dell’U.O. di Neurologia con Centro ictus dell’Irccs Ospedale Policlinico San Martino, aggiunge: "Questa partnership permetterà di realizzare obiettivi chiave per la salute femminile, dimostrando un impegno concreto nel creare un impatto positivo nella nostra comunità”.