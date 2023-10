Billy Tacos si aggiudica il premio di “Best Retail Digital Native”

Billy Tacos ha vinto per i suoi chioschi self ordering considerati il miglior progetto dell’anno del settore Retail in termini di innovazione e customer experience

Nella serata dei Retail Awards, a Milano, Billy Tacos (Roadhouse) è risultato vincitore per i suoi chioschi self ordering considerati il miglior progetto dell’anno del settore Retail in termini di innovazione ed esperienza del cliente (customer experience). I riconoscimenti sono stati assegnati nel contesto del Forum Retail, appuntamento annuale che segnala le eccellenze del retail italiano e premia i programmi e le idee più innovative e pionieristiche.

I nuovi chioschi, sviluppati in collaborazione con Custom SpA, permettono al cliente di essere al centro dell'attenzione e lo accompagnano nell’ordinazione dando la possibilità di molteplici personalizzazioni e offrendo suggerimenti legati al consumo, al meteo o alle preferenze del cliente. È possibile inoltre utilizzare sconti e premi accumulati grazie all’App di Billy Tacos e al suo programma premi (rewarding). In un’ottica di miglioramento continuo è già in pista uno studio condotto da Ipsos per ottimizzare l'esperienza del cliente sul digitale.

“Billy Tacos ha reso attuali i grandi classici dello street food messicano, come burritos, quesadillas e mex tacos e ha lanciato, novità assoluta per l’Italia, il french tacos, diventato prodotto icona del brand -spiega Nicolas Bigard, amministratore delegato di Roadhouse SpA-. In Billy Tacos innovazione tecnologica e di prodotto vanno di pari passo. L’offerta ha ottenuto il gradimento del pubblico, soprattutto dei più giovani che stanno eleggendo Billy Tacos a format di riferimento per le specialità tex mex e per l’approccio digital first. A conquistare la GenZ è la formula che coniuga qualità, personalizzazione e prezzi bassi: proposte gustose ma accessibili e adatte al consumo di tutti i giorni”.

Billy Tacos sta per tagliare il traguardo dei 100 locali in Italia ed è adesso in onda con la campagna tv “ora sfida questa combo”, dove protagonisti sono i kiosk multimediali, le infinite personalizzazioni e le nuove offerte value for money. La campagna avrà un’amplificazione su web e social, principalmente Youtube e TikTok dove con oltre 220.000 follower Billy Tacos è la catena di ristorazione più seguita d’Italia.