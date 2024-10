Burger King lancia un’iniziativa speciale: l’opportunità di partecipare al concorso per vivere da spettatore uno dei sei Live Show e il finale di X Factor

Burger King Restaurants Italia rinnova la partnership con X Factor anche per la stagione 2024. Dopo il successo dell’edizione 2023, la catena di ristorazione veloce si riconferma (grazie a Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Fremantle) Official Partner dello show Sky Original prodotto da Fremantle, in onda tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Dal 17 settembre sarà tutti i martedì alle 21,30 in chiaro su TV8.

Per l’occasione, Burger King lancia un’iniziativa speciale, offrendo ai suoi clienti e a tutti gli appassionati di musica l’opportunità di partecipare al concorso per vivere da spettatore uno dei sei Live Show e il finale di X Factor. Dal 7 ottobre al 17 novembre, acquistando un Whopper Menù medio, sarà possibile vincere i biglietti per una delle esibizioni dal vivo dei talenti di X Factor 2024. I vincitori potranno andare a Milano e partecipare agli spettacoli che si terranno al Teatro Repower dal 24 ottobre al 28 novembre, oppure raggiungere Napoli per la finale del 5 dicembre.