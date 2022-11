Caffè Vergnano e Velasca avviano una partnership

Nasce una collaborazione per i due brand che porterà la miscela di Caffè Vergnano, nell’anno del suo centoquarantesimo anniversario, nelle Botteghe Velasca

di tutta Italia. Contemporaneamente, sarà esposta in alcune selezionate caffetterie Caffè Vergnano 1882 anche una gallery di fotografie per raccontare, attraverso scatti che ritraggono momenti di vita e di impresa italiana, l’esperienza Velasca.

Quanti degusteranno il caffè avranno anche in omaggio un cartiglio esplicativo della partnership. La prime caffetterie ad accogliere il progetto saranno proprio quelle di Torino, città natale di Caffè Vergnano.

In programma anche altre attività che si svilupperanno nelle prossime settimane sui canali social dei due brand, oltreoceano nella Bottega Velasca di New York e nel punto di vendita Eataly, storico partner di Caffè Vergnano.

Le dichiarazioni

“Con Velasca condividiamo passione e grandi sogni. Questa collaborazione è all’insegna del Made in Italy e della passione che entrambi dedichiamo al nostro lavoro e vorremmo fosse d’ispirazione per tante altre realtà locali, piccole e non, affinché il nostro territorio diventi sempre più un modello a cui guardare" spiega Carolina Vergnano, Ceo di Caffè Vergnano.

"Siamo particolarmente orgogliosi di migliorare e personalizzare ancor di più l’esperienza di acquisto della nostra community grazie a questa nuova collaborazione con Caffè Vergnano, un’azienda che, come Velasca, si distingue per portare l’eccellenza artigianale italiana nel mondo attraverso un prodotto autentico e senza tempo” aggiungono Enrico Casati e Jacopo Sebastio, co founder Velasca.