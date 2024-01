Calamore inaugura la nuova gastronomia a Fidenza Village

Calamore, il format ideato dal cantante dei The Kolors, Stash, e dall’imprenditore Manuel D’Alessandro, apre al Fidenza Village

Calamore, il nuovo format ispirato al concetto di gastronomia pop ideato dal cantante dei The Kolors, Stash, e dall’imprenditore Manuel D’Alessandro, raddoppia: dopo il primo locale aperto nella piazzetta a Capri, i sapori partenopei arrivano al Fidenza Village, dove sabato 27 gennaio, verrà inaugurata la nuova glass house Calamore all’interno dell’outlet village. La novità è Calamore Cafè con il dessert firmato Sal De Riso, Presidente Ampi (Accademia maestri pasticceri italiani) e campano come Stash. Oltre alla caffetteria tradizionale viene lanciata Capresina Calamore, una rivisitazione della torta caprese, gluten free e a forma di éclair (pasticcini lunghi e sottili con pasta choux, quella dei bigné), con interno al caramello e copertura di cioccolato al caramello e craquelin alla mandorla. Il cioccolato impiegato proviene dal programma di sostenibilità Cacao-Trace, che garantisce per gli agricoltori una produzione sostenibile e a lungo termine del cacao.

"Calamore è stato un vero e proprio successo, tutte le persone che ci sono venute a trovare sull'isola ci chiedevano quando e soprattutto se Calamore sarebbe arrivato in tutte le città italiane -racconta Manuel D’Alessandro, imprenditore con dieci anni d’esperienza nel mondo della gastronomia, commenta così la nuova apertura-. Il locale di Fidenza Village, dove lanceremo anche la formula Calamore Cafè, sarà un progetto unico grazie anche alla collaborazione col Maestro Sal de Riso. Voglio ringraziarlo per l'estrema professionalità e disponibilità, siamo entrati subito in sintonia e siamo certi che le sue creazioni arricchiranno ancor di più la nostra offerta, rendendola unica nel suo genere".

La proposta di Calamore

Tra queste spiccano proposte tradizionali come panini e cuoppi, e idee dinamiche come Cuoppokè e il banco di Calamore. Il Cuoppokè è l'evoluzione del cuoppo napoletano. Il prodotto è dunque fruibile anche passeggiando e la grande varietà di ingredienti promette di stuzzicare i gusti di tutta la clientela.

Al Fidenza Village, questo bancone a vista espone le prelibatezze di Calamore a Capri. Si possono ordinare panini, piatti singoli oppure comporre il proprio piatto di mare scegliendo fino a 4 tra le proposte esposte. L'offerta e la possibilità di personalizzazione del prodotto lo rende accattivante per diverse fasce d’età e diversi momenti della giornata: dal pranzo alla cena, dall’aperitivo all’asporto.