Carrefour e Ringo: la collaborazione tra retail e industria

Grazie alla strategia di Next14 e la tecnologia di Samsung, Carrefour ospita la comunicazione esperienziale per il brand Ringo

Parliamo spesso di relazioni, più ostiche che distese, tra retail e industria, ma vi sono casi di collaborazione studiata che possono essere di grande esempio: il punto di vendita di Carrefour ad Assago (Mi) ospita uno speciale allestimento dedicato al brand Ringo.

La campagna pubblicitaria Ringo, “Unique, together”, diventa un’esperienza coinvolgente in Carrefour con l’intrattenimento live. In concreto, sono stati installati schermi con sensoristica avanzata secondo la strategia Conversational Signage. Di cosa si tratta? È un progetto definito dall’agenzia di comunicazione Next14 in collaborazione con il braccio operativo Samsung che prevede l’uso di big data, tecnologie IoT e una piattaforma di marketing conversazionale.

Conversational Signage monitora il flusso delle persone raccogliendo i dati d’utilizzo per offrire un’esperienza personalizzata. “Innovazione ed esperienza sono gli obiettivi che ci poniamo, come retailer, per offrire ai nostri clienti un servizio coinvolgente e fidelizzante -commenta Flora Leoni, head of retail media di Carrefour Italia-. Conversational Signage è lo strumento che ci consente di collaborare insieme ai brand per creare valore attraverso l’interazione e i dati, in modo flessibile e personalizzato”.

