Carrefour Italia accelera sulla profittabilità

Nel corso del 2022 le vendite a perimetro costante di Carrefour Italia sono cresciute del 4,2%, a raggiungere quota 4,4 miliardi di euro. Profittabilità in crescita da sei trimestri consecutivi

Il 2022 di Carrefour Italia va in archivio con una crescita delle vendite a perimetro costante nell’ordine del 4,2%, a raggiungere i 4,4 miliardi di euro.

Il periodo ottobre-dicembre è stato il sesto consecutivo a far registrare un miglioramento della marginalità, nonostante l’aumento significativo dei costi per l’energia e l’impatto dell’inflazione.

Il bilancio

“I risultati del 2022 dimostrano un consolidamento in positivo di tutti gli indicatori finanziari, compresa la marginalità e il free cash flow (generazione di cassa, ndr – fa sapere in una nota il direttore finanziario Luca Mammola -. Lavoreremo ulteriormente sull’ottimizzazione dei nostri processi e sul potenziamento della nostra offerta, per trasformare Carrefour Italia in un’azienda sempre più agile, moderna e competitiva”.

Dal quadro nazionale a quello globale, il gruppo transalpino segnala che nell’ultimo anno è aumentato del 40% il valore dei prodotti italiani venduti nei punti vendita Carrefour in tutto il mondo, passando da 800 milioni di euro nel 2021 a circa 1,1 miliardi di euro. Le categorie maggiormente interessate da questa crescita sono quelle più rappresentative del made in Italy, vale a dire l’ortofrutta e i vini.

Riorganizzazione della rete

Intanto prosegue la strategia di rilancio e riorganizzazione della rete di vendita, con la cessione di attività a bassa profittabilità, in larga parte compensata dalla crescita like for like (misura della crescita delle vendite, adattata per attività cedute). Il 2022 è stato l’anno in cui si è celebrato il traguardo dei 1.500 punti vendita Carrefour in Italia, con una presenza in 19 regioni, grazie all’espansione del franchising specialmente nel retail di prossimità.

Il ruolo della private label

La marca privata nel 2022 ha rappresentato oltre il 30% dei prodotti venduti nel comparto food, con circa 180 nuovi prodotti lanciati soprattutto nelle fasce più convenienti, in particolare Simpl, una linea di prodotti di uso quotidiano con prezzi allineati a quelli dei discount. Per l’anno in corso è prevista l’introduzione di oltre 300 nuovi prodotti tra ortofrutta, pesce, salumi e formaggi, su tutte le fasce di prezzo e con un focus importante per Filiera Qualità Carrefour, marchio di punta dell’azienda che identifica prodotti alimentari che rispettano modelli virtuosi per sostenibilità.

Intanto prosegue lo sviluppo dell’e-commerce, grazie anche al rafforzamento di accordi con app per la consegna a domicilio della spesa, tra cui Deliveroo e Glovo. Il gruppo francese è stata la prima gdo in Italia a entrare nel mercato del quick commerce a inizio 2022 con il servizio Carrefour by Deliveroo Hop, con la consegna della spesa in dieci minuti, presente a Milano e a Roma.