Carrefour Sprint : nasce il dark store gestito da Glovo

Il quick commerce sempre più strategico. Carrefour Sprint è la soluzione nata dalla collaborazione con Glovo per le consegne in 30 minuti

Dalla collaborazione tra Carrefour e Glovo nasce a Firenze il primo Carrefour Sprint d’Italia, in via del Romito 53, un magazzino urbano “dark store” interamente gestito da Glovo, attraverso il proprio magazzino urbano del capoluogo toscano, che consentirà le consegne entro 30 minuti, tramite app, sette giorni su sette, a conferma dell'importanza sempre più strategica del quick commerce.

Accedendo alla piattaforma di Glovo, gli utenti potranno scegliere da una gamma di oltre 3.500 prodotti del supermercato, tra cui le linee di private label Carrefour Bio e Terre d’Italia, oltre a prodotti freschi e prodotti locali. A questi si aggiunge una selezione di generi alimentari, prodotti non alimentari, come cosmetici e cura della persona, e articoli per la casa.

Le dichiarazioni

“Il quick commerce è un fattore chiave di crescita per Glovo, che ha vissuto una forte accelerazione: negli ultimi 5 anni, gli ordini degli utenti dell’app sono cresciuti in questo ambito del 500%. La partnership con Carrefour, nata nel 2019 e che coinvolge 400 store in Italia è già un grande successo. Il lancio di “Carrefour Sprint” rappresenta una nuova frontiera della nostra partnership e l’ambizione di creare un servizio sempre più completo ed innovativo per i nostri utenti” spiega Alberto Dolcetta, direttore Quick-commerce & Brands Ads di Glovo Italia.

“In linea con l'obiettivo di Gruppo di diventare la prima Digital Retail Company, con un approccio sempre più omnicanale, questa soluzione permetterà di offrire ai nostri clienti consegne rapide tramite app sette giorni su sette, con oltre 3.500 prodotti tra cui scegliere, inclusi i nostri marchi di private label come Carrefour Bio e Terre d’Italia, un passo avanti nella costante ricerca di nuovi modi per offrire servizi innovativi che garantiscano la migliore qualità e freschezza del prodotto e rendano più facile l’esperienza di shopping quotidiana dei consumatori,” commenta Alessandra Grendele, direttrice marketing, eCommerce, data, IT & digital transformation di Carrefour Italia.