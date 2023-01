McDonald’s testa il ristorante automatico “seamless than ever”

Il fast food apre un nuovo format nel Texas settentrionale in cui è possibile ordinare e ritirare i burger McDonald’s senza l’ausilio del personale

McDonald’s testa un nuovo format di ristorante (quasi) completamente automatico, aperto lo scorso primo dicembre nel Texas settentrionale, che definisce “più fluido che mai”. Nel ristorante di White Settlement, si possono scegliere due possibilità per ordinare, entrambe dedicate a un servizio grab and go. Entrando dentro al ristorante è possibile ordinare tramite un totem i prodotti che si desiderano, niente di nuovo, per ora. Gli ordini, poi, vengono distribuiti da un nastro trasportatore con la totale assenza di personale front line. Il fast food in questione non offre la possibilità di consumare il pasto all’interno, essendo studiato unicamente per la realizzazione e la consegna dei burger McDonald’s.

Drive through automatico

Da anni McDonald’s, e la maggior parte dei fast food, offre il servizio di drive through e anche il nuovo ristorante texano non delude gli amanti del take away in auto. Il format prevede che si possa ordinare direttamente tramite app e ritirare nell’apposita corsia i prodotti attraverso un sistema robotizzato di consegna. L’automazione, però, non riguarda tutta la catena: il nuovo format in test è dotato unicamente di un sistema di consegna automatica mentre nelle cucine sono presenti gli addetti ai lavori che si occupano di cucinare, assemblare i panini e inserirli nell’input di consegna.

Le critiche a McDonald's

Non mancano le critiche degli attivisti che accusano McDonald’s di aver preferito spendere milioni di dollari per un ristorante automatizzato piuttosto che utilizzare lo stesso denaro per garantire salari corretti ai propri impiegati. Ancor peggio, dicono gli attivisti, la scelta ricaduta su uno stato come il Texas in cui il salario minimo, stabile da un decennio, è di 7,25 dollari l’ora.

Sebbene la scelta di McDonald’s sia, oltre che un test, un esempio di tecnologia che evolve al servizio della comunità, le implicazioni sociali si fanno notare, specie in un momento storico come quello attuale in cui la parola chiave è sostenibilità.

