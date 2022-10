McDonald’s entra in Filiera Italia, l'associazione nata per valorizzare l’industria agroalimentare italiana, da Coldiretti agli attori dell’intera filiera

McDonald’s entra oggi a far parte di Filiera Italia, l’associazione nata con l’obiettivo di valorizzare l’industria agroalimentare italiana d’eccellenza e riunire per la prima volta i diversi protagonisti del settore agricolo italiano, da Coldiretti agli attori dell’intera filiera: produttori, distributori e ristorazione. Un passo importante e strategico in termini di immagine per una delle catene di ristorazione storicamente più diffuse in Italia. L'ingresso in Filiera Italia consolida e rafforza la partnership strategica tra Coldiretti e McDonald’s, grazie alla quale la catena fast food più famosa d'Italia parteciperà alle prossime tappe del Villaggio Coldiretti, la fiera dell’agroalimentare più autorevole del settore agricolo italiano: il primo appuntamento si è svolto in questi giorni a Milano, dal 30 settembre al 2 ottobre al Castello Sforzesco.

La partecipazione all’evento è il naturale risultato del percorso di italianità intrapreso da McDonald’s ormai da diversi anni: oggi l’85% dei fornitori è rappresentato da aziende italiane. “Siamo davvero orgogliosi di entrare a far parte di Filiera Italia, che, come noi, ha a cuore la valorizzazione e tutela della nostra filiera agroalimentare mettendo in una logica di sistema tutti i suoi attori -commenta Dario Baroni, amministratore delegato di McDonald’s Italia-. Questo grande traguardo ci ha permesso di rafforzare il nostro legame di lunga data con Coldiretti e testimonia un impegno a continuare a investire nell’agroalimentare di questo Paese. Ogni anno acquistiamo circa 100.000 tonnellate di prodotti provenienti da tutta la penisola, per un investimento pari a quasi 240 milioni di euro: un supporto che non stiamo facendo mancare neanche oggi e che vogliamo anzi veder crescere”.

“Oggi la filiera agroalimentare è diventata una filiera lunga, che include anche i canali di distribuzione a contatto con i consumatori, fra i quali la ristorazione che, per la sua capacità di ascolto del consumatore, assume un ruolo chiave per trasferirne le esigenze agli anelli a monte -aggiunge Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia–. Per questo siamo lieti di accogliere McDonald’s all’interno di Filiera Italia. Il più grande ristorante italiano che, orientando il proprio menu verso il 100% made in Italy, ha scelto di fare della distintività dell’agroalimentare italiano un modello di sviluppo, capace di raggiungere 1 milione di persone ogni giorno e di raccontare loro cosa c’è dietro un panino in termini di modello produttivo e di sostenibilità, elementi che contraddistinguono il nostro made in Italy”.