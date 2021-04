Chef Express (Gruppo Cremonini) ha aperto un nuovo bar caffetteria a marchio Panella nel complesso del Policlinico A. Gemelli a Roma, all’interno del nuovo polo Gemelli Curae, recentemente inaugurato e dedicato all’attività ambulatoriale e diagnostica radiologica.

"Panella – Arte del pane dal 1929" è un marchio di panetteria e pasticceria ben conosciuto dai romani che da più generazioni frequentano la storica sede in via Merulana, inaugurata quasi un secolo fa. Nel 2017 Chef Express ha stretto un accordo di licenza per sviluppare il brand nel settore della ristorazione in concessione, e il locale nel Gemelli è il quinto aperto, dopo quelli nelle stazioni di Roma Termini, Bolzano, Roma Tiburtina, e nell’aeroporto di Torino.

Il nuovo locale ha un’offerta completa di caffetteria e pasticceria dolce e salata, pizze, focacce e prodotti tipici romani, integrati da una linea di prodotti vegan e da dolci gluten free. All’offerta al banco si aggiungerà uno spazio asporto (Grab & Go) con prodotti studiati appositamente.

Il locale si sviluppa su 65 mq, con tavolini interni ed esterni, circa 25 posti a sedere, ed è dotato di un chiosco digitale per ordinare e pagare rapidamente senza dover fare la fila alla cassa. Le pareti sono arricchite da una galleria di foto d’epoca che raccontano la storia del marchio romano.

L’edificio del Gemelli Curae è situato a sud del campus universitario, nelle immediate vicinanze dell’eliporto, ed è raggiungibile dai vari ingressi del campus (Ingresso Nord presso via Trionfale, 798; Ingresso Ovest 1 a Largo Agostino Gemelli, 8, su via della Pineta Sacchetti; Ingresso Ovest 2 a Largo Francesco Vito, 1 su via della Pineta Sacchetti).

Chef Express (Gruppo Cremonini) nel 2019 ha realizzato ricavi totali consolidati per 662 milioni di euro, di cui oltre il 70% derivante dalle attività in concessione (stazioni, aeroporti e autostrade e ospedali in Italia, e a bordo treno all’estero). Nella ristorazione in concessione Chef Express è leader in Italia nel mercato dei buffet di stazione, con punti vendita in 49 scali ferroviari. È presente in 12 aeroporti italiani, gestisce 54 aree di ristoro sulla rete autostradale italiana e sulle strade di grande comunicazione, ed è in 6 ospedali. Nel mercato della ristorazione a bordo treno Chef Express opera in Europa con oltre 140 treni serviti quotidianamente in 5 Paesi Europei. Nel canale dei mall e centri commerciali opera con la società C&P, in joint venture con Gruppo Percassi. Nella ristorazione commerciale controlla le catene Roadhouse Restaurant, Calavera e Wagamama, e la catena inglese Bagel Factory.