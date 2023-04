Chef Express è nell’aeroporto di Trieste dal 2016, con quattro diverse proposte di ristorazione: ora ha aperto anche Panella che amplia l'offerta

Chef Express (Gruppo Cremonini) e Aeroporto Friuli Venezia Giulia, la società di gestione dell’Aeroporto di Trieste, hanno aperto un nuovo bar caffetteria a marchio Panella nello scalo di Ronchi dei Legionari, al piano terra in area landside, ossia prima dei controlli e del check-in e immediatamente all’uscita dall’area arrivi ritiro bagagli. Il nuovo locale si sviluppa su circa 50 mq, ha un organico di 8 dipendenti neoassunti, dispone di un’area per il consumo al tavolo e garantisce orario di apertura continuato dalle 6 alle 23,30 tutti i giorni.

“All'aeroporto di Trieste lavoriamo già con altri 4 locali dal 2016 e questa nuova apertura rafforza la partnership con l’aeroporto -commenta Cristian Biasoni, amministratore delegato di Chef Express-. Il traffico aeroportuale ha superato ampiamente i livelli pre-pandemia e lo scalo di Trieste sta cogliendo in pieno questa tendenza, grazie al potenziamento dei voli e al lancio di nuove tratte già da questa estate. Da parte nostra vogliamo dare un contributo positivo all’esperienza di viaggio, soprattutto per i turisti che vengono in Italia: col nuovo locale ampliamo e diversifichiamo l’offerta grazie a un format premium come Panella, simbolo di altissima qualità nell’offerta caffetteria e bakery”.

“Siamo molto contenti di questa apertura che ci consente di completare l’offerta food&beverage in un momento di crescita e sviluppo per lo scalo -aggiunge Marco Consalvo, amministratore delegato di Trieste Airport-. L’ampio orario di apertura e la posizione al piano terra in area arrivi, miglioreranno in modo significativo il servizio offerto ai nostri clienti, ai loro accompagnatori e a tutta la comunità aeroportuale”.

Chef Express è presente nell’aeroporto di Trieste dal 2016, dove gestisce due bar caffetterie a marchio Mokà Cafè, un ristorante self service Gusto e uno spazio Gourmè di prodotti di qualità tipici e regionali. Al nuovo locale Panella si affianca il market Viaggio Italia.

Una panetteria storica di Roma

Panella – Arte del pane dal 1929 è un marchio di panetteria e pasticceria ben conosciuto dai romani che da più generazioni frequentano la storica sede in via Merulana, inaugurata quasi un secolo fa. Nel 2017 Chef Express ha stretto un accordo di licenza per sviluppare il marchio nella ristorazione in concessione, e il locale di Trieste è il 14° aperto, dopo quelli nelle stazioni di Roma Termini, Roma Tiburtina, Firenze Santa Maria Novella, Bolzano, Milano Porta Garibaldi, negli aeroporti di Torino, Cagliari (2), Roma Fiumicino (2) e Ciampino, nell’area di sosta di Paderno Dugnano e nell’Ospedale Gemelli a Roma.

Il nuovo locale ha un’offerta completa di caffetteria e pasticceria dolce e salata, pizze, focacce e arancini, integrati da una linea di prodotti vegan, da dolci gluten free, e da prodotti scelti per l'asporto e il consumo immediato (grab&go), come yogurt, spremute, frutta, insalate e tramezzini.