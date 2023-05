Grazie all'apporto del nuovo socio finanziatore, la catena di pizzerie Ci sta aprirà nuovi ristoranti sul territorio italiano nei prossimi 24 mesi

Ci Sta, il format di pizzerie fondato da Nico Grammauta nel 2021, annuncia l'ingresso nella propria compagine societaria di un nuovo socio finanziatore che attraverso i veicoli Being Srl e Dbeing Srl rileva il 65% del capitale di Bianca Srl SB, società proprietaria del marchio Ci Sta e gestore diretto dei ristoranti. L'operazione fa seguito a un aumento del capitale sociale, che ha portato anche all'ingresso di Enrico Formicola, già responsabile del progetto dall'avvio.

Dopo una prima fase di sviluppo, funzionale anche al perfezionamento del modello di business, contrassegnata dall'apertura di tre ristoranti (2 a Milano e 1 a Verona), Nico Grammauta, amministratore delegato della società, conferma che l'ingresso del nuovo socio finanziatore avvierà la seconda tornata del progetto: l'apertura di nuovi ristoranti sul territorio nazionale nei prossimi 24 mesi.

Il format Ci Sta: viaggio nel food italiano

Fra le caratteristiche di Ci Sta spicca l'uso di materie prime italiane con specialità provenienti da tutte le regioni, dal Sud al Nord del Paese. Ci Sta è anche Società Benefit e ha intrapreso il percorso verso la certificazione internazionale B Corp, rilasciata da B Lab. Il menù di Ci Sta propone un viaggio italiano che parte dalla Sicilia, con i suoi pomodori, passando dalla Campania con i suoi prodotti caseari e attraversa gli uliveti della Puglia, fino ad arrivare in Friuli Venezia Giulia, con il prosciutto di Cormons. Il tutto servito con un impasto realizzato con grano 100% italiano proveniente da coltivazioni biologiche.

Hanno assistito Bianca Srl SB nell'operazione lo Studio Longo&Barelli per la parte legale e giuslavoristica, con un team guidato dai partner Andrea Barelli e Massimo Longo; lo studio Villa Roveda Associati, attraverso il partner Niccolò Treppo. per i profili fiscali.

MBG Legal e Studio Spalla e Associati hanno seguito Being e Dbeing e in particolare, MBG Legal, con un team guidato dai partner Paolo Mondini e Carlo Ginevra, per i profili legali e giuslavoristici. Studio Spalla e Associati ha curato i profili fiscali e finanziari con un team guidato dal partner Mario Spalla. ll notaio Fabio Gaspare Pantè dello Studio Pantè, ha assistito Ci Sta per il perfezionamento dell'operazione straordinaria.