Cigierre affida a Simone Silvestri il ruolo di business unit manager per i format America Graffiti e Smashie, uno dei più recenti, lanciato nel 2023

Cigierre, una delle storiche società di ristorazione italiana (con 370 ristoranti totali, fra diretti e franchisee) con marchi come Old Wild West che hanno fatto il mercato del casual dining nel nostro paese, affida a Simone Silvestri il ruolo di business unit manager per i format America Graffiti e Smashie. Il suo apporto sarà determinante nell’ottica di consolidamento e sviluppo di America Graffiti e soprattutto di Smashie, uno dei brand più recenti di Cigierre, lanciato nel 2023, concepito come marchio virtuale proprio dall’ascolto del mercato e che è approdato poi nel food retail con due ristoranti fisici e alternativa alla ricetta dell’hamburger più classico.

“Siamo lieti che Silvestri si sia unito a noi per supportarci ulteriormente nello sviluppo di due format nei quali crediamo molto, America Graffiti e Smashie -commenta Marco Di Giusto, amministratore delegato di Cigierre- siamo certi che la sua esperienza e le competenze che ha acquisito nel settore saranno determinanti per dare una marcia in più ai nostri brand; inoltre il suo percorso nel mondo della ristorazione, che lo ha portato a ricoprire diversi ruoli partendo da junior con crescenti responsabilità, rispecchia il dna di Cigierre, un’azienda nella quale la formazione delle risorse interne è un valore fondante”.

Simone Silvestri ha un’esperienza ultradecennale nel settore. Dopo gli esordi come restaurant assistant manager in Del Corso, è entrato nella squadra della catena italiana Zushi in qualità di restaurant manager, per poi passare a svolgere il ruolo di area manager e dunque di general manager. Silvestri porta in Cigierre le competenze acquisite nel corso di una carriera costruita partendo dall’ascolto quotidiano dei clienti.

“Questa opportunità rappresenta un nuovo capitolo nel mio percorso professionale, a fianco di un’altra azienda centrale nel panorama del food retail italiano -aggiunge Simone Silvestri- la sfida di guidare lo sviluppo di America Graffiti e di una catena nuova come Smashie è l’evoluzione di una scelta che ho intrapreso tanti anni fa, quando ero ancora uno studente, e la possibilità di prendere parte alla crescita di un business in questo settore già in quella fase mi affascinava”.