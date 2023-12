Codè Crai Ovest: fatturato 2023 oltre le aspettative

Si attesta a 346 milioni di euro il fatturato del 2023 di Codè Crai Ovest, cooperativa Crai attiva in quattro regioni del nord Italia

Supera i 346 milioni di euro il fatturato 2023 di Codè Crai Ovest, cooperativa con oltre 300 punti di vendita a insegna Crai dislocati in Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta. Un risultato oltre le aspettative del gruppo che a inizio d'anno ipotizzava una cifra pari a 340 milioni. L’ultimo trimestre ha segnato una svolta importante con l’acquisizione di 49 store Arcev situati in Valtellina che, dal 1 gennaio 2024, saranno integrati nella nuova gestione Codè Crai Ovest. La rete del gruppo è, inoltre, cresciuta, con 11 aperture e si è consolidata attraverso i restyling di sette store.

Alla guida della cooperativa dal 2022 Michele Poliseno che commenta così il bilancio del 2023: “I risultati di Codè Crai Ovest sono l’esempio di come le insegne di prossimità, nonostante il periodo complesso, possano essere rilanciate, valorizzando i punti di forza del format locale (velocità della spesa, qualità dei prodotti, relazione con il cliente) per continuare a ricoprire un ruolo importante nel panorama della gdo. Nel 2024 continueremo a lavorare nella direzione tracciata nell’ultimo anno e mezzo senza prescindere dalla soddisfazione dei consumatori. Una delle azioni in quest’ottica è quella di proseguire anche nel 2024 con la campagna Giù l’inflazione, che ribassa fino a 20 punti percentuali oltre 500 articoli di ogni genere e ribadisce il nostro patto di solidarietà con il cliente”.

Gli asset di Codè Crai Ovest

Relazione diretta con il cliente, valorizzazione delle produzioni locali e delle linee di prodotti mdd, radicamento sul territorio e aumento dei servizi sono i punti di forza del gruppo che ha svolto un’oculata gestione manageriale per contenere le spese e per ottenere risparmio energetico. In questo senso, significativi sono stati gli ingressi nel management: Gianluca Defendini nel ruolo di direttore generale, nominato nel maggio 2023; Antonio Muggianu in qualità di direttore commerciale dal 2022.

La mdd e i nuovi lanci

Le linee a marchio del distributore sono ormai strumento strategico dell'offerta. I retailer dedicano, infatti, alle mdd sempre più spazio. Nel caso specifico, la private label incide per Codè Crai Ovest di oltre il 21% sul totale del fatturato. In quest’ottica alle 12 linee a marchio Crai già presenti in tutti i negozi dell’insegna, a partire dal 2024 se ne aggiungeranno tre nuove: Crai Sport, la linea proteica e quella di prodotti arricchiti con vitamina D, oltre al rebranding del marchio In Armonia.

1 di 5

Persone e ambiente

Non ultimo, il tema della sostenibilità, intesa come rispetto per le persone e per l'ambiente. Nel corso del prossimo anno, la cooperativa continuerà a sviluppare le attività dedicate al territorio con focus su impegno green, iniziative charity e solidali, campi estivi sportivi per i ragazzi ed eventi di intrattenimento.