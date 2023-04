Colorosa al Drive to evolve del Museo storico Alfa Romeo

Evento esclusivo dedicato all’importanza dell’innovazione digitale per le aziende di successo, cui ha contribuito con la sua testimonianza anche Angelo Rioli, ceo di Colorosa

Al Museo Storico Alfa Romeo di Arese si è svolto “Drive to Evolve”, un evento esclusivo dedicato all’importanza dell’innovazione digitale per le aziende di successo, cui ha contribuito con la sua testimonianza anche Colorosa.

Angelo Rioli, ceo di Colorosa, ha partecipato alla Tavola Rotonda “La parola alle imprese che innovano”, sottolineando l’innovazione costante come fattore di successo della sua azienda.

Colorosa è stata la prima impresa del settore a introdurre il codice a barre e le continue innovazioni l’hanno portata a diventare un gruppo plastocartotecnico di prima importanza nel mercato della scuola e dell’ufficio. Fra le sue caratteristiche principali c'è quella di esplorare, creare, osare. “Perché innovare vuol dire inventare il futuro -sottolinea Rioli- e Colorosa crea un mondo nuovo di idee, prodotti e innovazioni per migliorare la vita di clienti e consumatori”.

Promosso da CATA e TeamSystem, l’evento ha fatto il punto sul contributo rilevante dato dalla digitalizzazione alle imprese. All’evento ha partecipato anche Giancarlo Fisichella, ex pilota di Formula 1, attualmente impegnato con la Ferrari 488 GTE Evo nel Mondiale Endurance e spesso protagonista delle più seguite trasmissioni sportive dei network televisivi nazionali.

Alfa Romeo ha sempre vissuto di grandi innovazioni, di grandi personaggi e di imprese leggendarie: in oltre un secolo di attività i piloti, i meccanici, i dirigenti e le maestranze hanno scritto pezzi di storia dell’automobile, spinti dall’orgoglio di far parte di un marchio di prima grandezza, in Italia e nel mondo. Fascino, eleganza, cuore sportivo: per questo registi e creativi hanno scelto un’Alfa Romeo per dare la giusta atmosfera alle loro opere.