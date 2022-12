Con 1,2 miliardi di dollari Getir acquisisce Gorillas

La piattaforma turca per l'instant grocery delivery Getir punta sul concorrente berlinese Gorillas per costruire un gruppo di peso in un settore che, dopo una fase di ridimensionamento, ora pensa a consolidarsi

Il mercato dell'instant grocery delivery si consolida alla ricerca di nuovi assetti. Va in questa direzione l'acquisizione di Gorillas da parte di Getir, la piattaforma turca per la spesa veloce a domicilio che opera anche in Italia a Roma, Torino e Milano. Dopo settimane di speculazioni, con voci che si sono rincorse, secondo quanto scrive il Financial Times è stata ufficializzata l'operazione di acquisizione che prevede il pagamento di 1,2 miliardi di dollari per rilevare gli asset della società con sede a Berlino.

Getir si candida ad essere un attore di peso

"I mercati vanno su e giù, ma i consumatori amano il nostro servizio e la convenienza è qui per rimanere. L'industria della consegna di generi alimentari ultra veloce crescerà costantemente per molti anni a venire e Getir guiderà questa categoria che ha creato 7 anni fa," ha dichiarato fondatore di Getir, Nazim Salur. Oltre all'Italia, Getir è presente in diversi mercati europei come Germania, Francia, Olanda, Regno Unito, Spagna e Portogallo oltre che negli Stati Uniti. Nel maggio del 2022, a seguito di un rallentamento del mercato, Getir aveva annunciato una serie di tagli, circa il 14% della forza lavoro a livello mondiale.

Dopo la fase di esplosione dovuta alla pandemia, tra il 2020 e il 2021 si è assistito a una rapida ascesa anche grazie a capitali piovuti sulle startup (Gorillas aveva ottenuto in totale 3 miliardi di dollari e aveva acquisito la concorrente francese Frichti a inizio 2022), il ritorno alla normalità ha segnato un brusco ridimensionamento delle attività e dei piani di sviluppo. Gorillas aveva lasciato l'Italia nel luglio 2022, a poco più di un anno dal suo ingresso, con una serie di licenziamenti e abbandono di alcuni paesi in cui era presente come Belgio, Spagna e Danimarca.