Conad Centro Nord: in un video le attività nel periodo Covid

Per ricordare l’impegno dei soci e della cooperativa nei confronti dei territori più colpiti dall’emergenza sanitaria della prima ondata di Covid-19, ossia Lombardia ed Emilia, Conad Centro Nord ha realizzato un docuvideo, dal titolo Il valore della Comunità nei giorni del Covid. Il video sintetizza, attraverso varie testimonianze, le attività svolte nel corso dei primi mesi di emergenza sanitaria.

Conad Centro Nord ha avviato collaborazioni con ospedali, associazioni, parrocchie e volontari per essere vicina e di supporto alle comunità locali in cui opera.

“Questo video esprime il significato profondo dell’essere impresa per la comunità -afferma Ivano Ferrarini, amministratore delegato di Conad Centro Nord-. Attraverso i brutti ricordi dei primi giorni dell’emergenza sanitaria, racconta i valori di unità nazionale che il Paese ha saputo dimostrare, in cui ogni soggetto ha fatto la propria parte per contribuire al sostegno della Comunità e delle fasce più colpite. Il docuvideo è il racconto di tante piccole storie locali in cui ognuno di noi può immedesimarsi, da Nord a Sud, e dove noi di Conad abbiamo fatto la nostra parte per essere vicini e di supporto alle Comunità in cui operiamo”.

Il docuvideo è visibile al link che vi riportiamo di seguito e sarà proposto con diverse declinazioni per i territori di Milano, Bergamo, Brescia, Piacenza, Parma e Reggio Emilia.