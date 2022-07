Conad punta all’innovazione digitale con Intema

Conad abbraccia l'innovazione digitale per ottenere migliori risultati e un rapporto attento e di fiducia con il consumatore

Conad firma l’accordo di innovazione digitale con Intema, società di Information Technology, per lo sviluppo di un centro servizi nazionale di supporto ai clienti web con l’implementazione di soluzioni di eCommerce e customer care. Il centro si troverà a Potenza, in Basilicata, sede di Intema.

Il progetto deriva da un rapporto quinquennale tra le due realtà, nato per sviluppare soluzioni innovative legate ai processi di click and delivery. Infatti, Intema (già partner di Pac2000A dal 2018 per il lancio dell'eCommerce) ha sviluppato per Conad anche la piattaforma di eCommerce, il sistema di pagamenti online, il processo che va dall'ordine alla consegna a domicilio della spesa effettuata online. Inoltre, particolare attenzione è stata posta anche alle strategie e alle attività di marketing e post-vendita nell'ottica di avere maggiore attenzione alla clientela.

Parola chiave: omnicanalità per l'innovazione digitale

A seguito dell'accordo rivolto all'innovazione digitale siglato a Bologna nei giorni scorsi, il direttore generale di Conad, Francesco Avanzini, ha commentato: “Abbiamo deciso di realizzare al Sud il primo hub di servizi avanzati a supporto di tutta la nostra clientela. In linea con la filosofia Conad, che vede al centro il proprio rapporto con il cliente, vogliamo portarci sulla frontiera dell’omnicanalità attraverso soluzioni innovative per il supporto e l’assistenza della clientela”.

Si tratta, quindi, di un passaggio a un approccio che abbraccia tutte le potenzialità dell’omnichannel, con la fluidità tra fisico e digitale che si fondono per migliorare le performance e l'attenzione verso il consumatore. “Una joint venture per accompagnare nella trasformazione digitale un grande player nazionale come Conad rappresenta per noi una nuova e importante sfida -aggiunge l’Ad di Intema, Pasquale Carrano-. Siamo già impegnati nel disegnare e realizzare soluzioni software innovative (che integrano anche intelligenza artificiale e big data) come la piattaforma Hey Conad dedicata all’eCommerce e ai servizi digitali in fase di lancio”.

Leggi anche:

https://www.gdoweek.it/conad-i-primi-cinque-mesi-del-2022/