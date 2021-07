Conad Self 24: il distributore di carburante debutta a Cecina

Si rafforza la rete di Conad Self 24. A Cecina si sta lavorando alla realizzazione del primo primo distributore di carburante Conad, aperto entro luglio, che va a potenziarne la presenza in Toscana dove sono già attivi dieci impianti che generano un risparmio per gli automobilisti di oltre 48 milioni di euro.

La struttura si trova sulla via Val Di Cecina, a Cecina Nord, nei pressi del nuovo parco commerciale su cui sta sorgendo il nuovo Spazio Conad di Conad Nord Ovest che aprirà entro l’autunno. In quest'area troveranno spazio i concept Conad Parafarmacia, l’Ottico, un PetStore e il Bar Bistrò.

L'impianto sarà gestito dalla società Formentera srl che gestisce già il distributore di Castagneto Carducci, ubicato nella frazione di Donoratico (Li) che, dall’apertura dell’estate 2012, ha generato oltre 4 milioni di euro di risparmio per gli automobilisti. L'impianto erogherà benzina, gasolio e metano, e sarà dotato di una una postazione di ricarica per i veicoli elettrici.

“Questa nuova stazione di carburanti ci permetterà di offrire ancora più convenienza che si tradurrà in un maggiore beneficio economico per i cittadini, indotto principalmente dal calmieramento dei prezzi dei concorrenti di tutta la zona -afferma Valter Geri, socio e presidente Conad Nord Ovest e presidente di Formentera srl-. Vogliamo offrire ai nostri clienti un servizio sempre più completo e di qualità, attento alle loro esigenze".

La presenza di Conad Self 24 in Toscana

Conad Nord Ovest gestisce nella regione gli impianti di

Gallicano (Lu)

Castagneto Carducci - Donoratico (Li)

Casciana Terme - Lari (Pi)

Lucca

Grosseto in via Bulgaria e in via Scansanese

Prato

Altopascio (Lu)

Venturina (Li)

Portoferraio (Li).

In totale, nelle regioni in cui è presente, la cooperativa ha all’attivo 25 distributori.