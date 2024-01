Consorzio C3: 12 nuove referenze per la linea Noi&Voi

#Gdoweekreport, Marca 2024. La linea Noi&Voi, marchio di proprietà del Consorzio, lanciato nel 1992, sarà potenziato con 12 articoli tra cui aceto e passata di pomodoro

L'offerta a marchio del distributore del Consorzio C3 si arricchisce di nuove referenze: saranno 12 gli articoli che andranno a completare la linea Noi&Voi, marchio di proprietà del Consorzio, lanciato nel 1992. Queste le novità presentate a Marca 2024 dove il gruppo ha valorizzato il suo catalogo di oltre 730 referenze food e non food. Il marchio Noi&Voi ha registrato nell’ultimo anno una crescita del 6% sul fatturato globale

“ Grazie al costante ampliamento di nuove referenze, il marchio Noi&Voi premia la richiesta di prodotti ad alto contenuto di servizio per rispondere alle abitudini ed esigenze della quotidianità e delle nuove generazioni –sottolinea Sara Fabris, responsabile executive mdd-. C3 porta ora a scaffale referenze per i formati Cash&Carry come spezie, funghi e carciofi sott’olio, mentre per il retail, oltre alla nuova linea dei piatti pronti, amplia la gamma delle patatine inserendo uno snack cheese e una patatina più spessa e più croccante. Per la categoria deperibili gli stick in guanciale e le fettine cheddar. Infine per il mondo non food, stando gli ultimi dati mercato, estendiamo la gamma delle pellicole e fogli per friggitrici ad aria”.

Dodici nuovi item

Saranno inseriti in assortimento la linea di prodotti Ready meals a base vegetale, l’aceto balsamico di Modena Igp in formato spray, la passata di pomodoro italiano da 500g in Tetra Recart in confezione riciclabile, gli snack Cheese di Mais e Chips da 100g e la Cartaforno con fori dedicata alle friggitrici ad aria.

“Da oltre 50 anni la strategia del Consorzio C3 si dimostra vincente e lungimirante per l’organizzazione dinamica, flessibile e finalizzata al contenimento dei costi, grazie al lavoro congiunto tra l’industria e la distribuzione per offrire prodotti, servizi e condizioni migliori al consumatore – spiega Eugenio Morlacchi, direttore commerciale del C3-. Con l’introduzione delle nuove referenze vogliamo dare un segnale di continuità al nostro marchio, sempre più apprezzato dai consumatori per affidabilità, credibilità e sostenibilità”.