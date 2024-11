Coop: le attività contro la violenza sulle donne

Sono numerose le iniziative che Coop mette in campo per sostenere Differenza Donna e la campagna di sensibilizzazione Il silenzio parla

In vista del 25 novembre, data in cui si celebra la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Coop rinnova la sua collaborazione con Differenza Donna e lancia la seconda edizione della campagna di informazione e sensibilizzazione Il silenzio parla. Per celebrare questo impegno, negli store della rete saranno presenti pack total white per la pasta a marchio Coop collegata a un podcast che racconta, stavolta dal punto di vista maschile e con voci maschili, le storie vere di donne e uomini sopravvissuti alla violenza. Inoltre, sarà disponibile la shopper in cotone, disegnata dalla fumettista attivista Anarkikka, cui parte del ricavato sarà devoluto a sostegno di Differenza Donna, l’associazione che gestisce il 1522, il numero antiviolenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Pari Opportunità.

La campagna nasce da un’idea creativa dell’agenzia Naked Studio e coinvolge quattro tipi di pasta di semola a marchio Coop con due elementi distintivi oltre il colore bianco: il gioco grafico della parola pasta che si trasforma in basta e un QRcode che rimanderà al podcast composto da sei diverse storie di violenza raccontate dalla voce di uomini (saranno 800.000 i pacchi di pasta distribuiti). Si tratta di storie vere, raccolte dalle operatrici del 1522 ascoltabili sul sito coop1522.it e su Spotify e interpretate dagli attori Francesco Migliaccio, Edoardo Barbone e Giacomo Ferraù sulle note del compositore Fabrizio Campanelli, che ha donato gratuitamente il suo brano per questo progetto.

Inoltre, le storie saranno anche ascoltate nei punti di vendita grazie a Radiocoop nell’intera giornata del 25 novembre.

Ma il 1522 campeggia anche su altri strumenti informativi, a partire da oltre 500 prodotti a marchio (il numero è in continua crescita), oltre che sugli scontrini emessi dalle casse e sulla shopper in tela a edizione limitata (44.000 in distribuzione).

Le dichiarazioni

“Lo scorso anno ci siamo affidate alla voce delle donne, voce che di solito non hanno, con i podcast che raccontavano le loro storie di violenza subita – osserva Maura Latini, presidente Coop Italia-. Quest’anno proseguiamo con quella che può anche essere vista come una provocazione e diciamo ad alta voce che anche gli uomini sono coinvolti in queste dinamiche, ma non necessariamente come abusanti, bensì come vittime o come amici, familiari, conoscenti di queste."

"Siamo convinte -aggiunge Elisa Ercoli, presidente Differenza Donna- che l'idea di aver dato voce agli uomini e alle storie di violenza che hanno incrociato sia un messaggio importante. La violenza non è un problema delle donne, ma di uomini ancora fermi a logiche patriarcali, di possesso e potere nei confronti delle donne."