Coop: mascherine a prezzo più basso

In tutta la rete vendita italiana di Coop, che comprende 1.600 punti di vendita, le mascherine chirurgiche a marchio del distributore sono disponibili a 0,15 centesimi l'una proposte in confezioni da 10 mascherine al prezzo totale di 1,50 euro. L'insegna ribassa per la terza volta il prezzo: in primavera i prodotti erano entrati in assortimento al costo di 5 euro, sceso a 3 euro a ottobre. Le mascherine, soggette ai consueti controlli della Direzione Qualità di Coop Italia e con certificazione CE, sono un dispositivo medico con tre strati protettivi e un indice di filtrazione superiore al 98%.

“Seguiamo gli andamenti di questo segmento di mercato e progressivamente diminuiamo il prezzo di quello che oramai è diventato un bene di prima necessità. Abbiamo ritenuto di dover intervenire ulteriormente sul prezzo finale, rendendo quindi l’acquisto ancora più conveniente -spiega Maura Latini, amministratore delegato Coop Italia-. Ricorrere all’uso continuo delle mascherine è oramai una pratica abituale essendo queste ancora oggi una delle poche misure efficaci per combattere il virus. Riteniamo così facendo di metterci a servizio della collettività".