Coop replica il format autism friendly a Legnano

Nuovo punto di vendita autism friendly per Coop che replica l'esperienza già attivata in più aree geografiche e porta il format a Legnano

Il sostegno ai soggetti più fragili è da sempre tra i driver del mondo Coop che negli anni ha sperimentato soluzioni, eventi, format e layout in linea con questo impegno. Lo scorso aprile, come raccontato in questo articolo, Coop Alleanza 3.0 aveva lanciato il suo primo progetto autism friendly, precedentemente attivato da Unicoop Firenze e ancor prima da Coop Lombardia.

In questo ambito si prosegue con un punto di vendita che sarà aperto a settembre a Legnano di 1.500 mq, situato in via Barbara Melzi. Si tratta di uno store attualmente operativo che sarà oggetto di ristrutturazione per essere adibito alla sua nuova funzione d'uso, patrocinato dalla Commissione Europea.

L’idea nasce dalla collaborazione con PizzaAut associazione, fondata da Nico Acampora, che dal 2016 si occupa di “nutrire l’inclusione” con l’apertura di ristoranti dove lavorano persone con disturbi dello spettro autistico.

Com'è ovvio, Coop sta provvedendo a formare tutto il personale che sarà collocato nello store perché sia pronto e qualificato a rispondere a ogni tipo di esigenza. L’ambiente, progettato dallo Studio Park Associati di Milano, prevederà anche pittogrammi realizzati con i criteri della CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa), visionati da neuropsicomotricisti che hanno validato il progetto.