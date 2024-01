Cosa vedere a Marca 2024: le aziende food

Marca by BolognaFiere 2024 si tiene a Bolona dal 16 al 17 febbraio, la ventesima edizione in collaborazione con Adm (Associazione Distribuzione Moderna), con il patrocinio della Camera di Commercio di Bologna e della Regione Emilia-Romagna, in cui il mondo food sarà protagonista, con oltre 800 aziende espositrici. Diversi i trend, tra crescita del bio e forza delle eccellenze territoriali come Dop e Igp, trova spazio anche free from.

Facciamo una rapida carrellata tra le aziende espositrici