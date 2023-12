I numeri di Marca by BolognaFiere 2024, in programma 15 e 16 gennaio

Marca by BolognaFiere 2024: il food conferma il proprio ruolo prevalente, cresce il non food. Focus sui megatrend della mdd

Il 16 e 17 gennaio avrà luogo l'evento fieristico dedicato alla marca privata, Marca by BolognaFiere 2024, organizzata in collaborazione con Adm (Associazione Distribuzione Moderna) e con il patrocinio della Camera di Commercio di Bologna e della Regione Emilia-Romagna.

Marca by BolognaFiere 2024 segna +22%

La superficie espositiva del 2024 supera del 22% quella del 2023, in tutto 26.000 mq netti con oltre 1.000 espositori distribuiti in 7 padiglioni. Presenti alla manifestazione fieristica bolognese le aziende partner ella gdo per le aree food e non food, e le principali insegne della gdo, membri del comitato tecnico scientifico della fiera: Agorà Network, Brico Io, Carrefour, Conad, Consorzio C3, Coop, Coralis, Cortilia, Crai, Dit - Distribuzione Italiana, Decò, Despar, Ergon, Italy Discount, Lekkerland, Marr, Md, PiùMe, Risparmio Casa, Selex, S & C Consorzio Distribuzione Italia e Végé.

Saranno oltre 800 le aziende espositrici food, cresce il non food con 250 espositori, in particolare nell'area dei prodotti per la casa e per la cura della persona, attenti all'efficacia e alla sostenibilità. In crescita anche le aziende che si occupano di packaging, servizi e logistica.

I format presenti nell'edizione 2024:

Marca Fresh, in collaborazione con SG Marketing, per i convegni dedicati all'innovazione e alla sostenibilità nei freschi e freschissimi; Marca Tech invece è l'hub espositivo dove trovare packaging, logistica, materie prime, ingredienti, tecnologia e servizi. Questo format compie 10 anni e proporrà convegni dui temi della supply chain per i prodotti mdd.

I megatrend mdd secondo Circana

La mdd secondo i dati Circana genera vendite nel largo consumo confezionato pari a 15 milioni di euro, in crescita del +16,9% rispetto al 2022, con una quota a valore del 21,9%.

Nel mercato del biologico ma la mdd ha l'incidenza più elevata, 46,7% del totale, +6,8%, pari a oltre 800 milioni di euro.

Un altro settore che vale parecchio è quello delle eccellenze territoriali, come i Dop e Igp, nei quali la mdd genera vendite per oltre 700 milioni, +7,3%, e detiene una quota di mercato del 40,5%.

Forte l'interesse anche per il Free From: le vendite a valore superano i 51 milioni per il senza glutine (+22,6%), valgono 83,5 milioni per i senza zucchero (+37,1%) e quasi 140 milioni per i senza lattosio (+40,9%). Le rispettive quote di mercato sono:

7,3% vale la mdd nel senza glutine

9,2% è la mdd per il senza zucchero

11,8% per i senza latte e senza lattosio.

Un altro trend da seguire è quello dei piatti pronti mdd: valgono 400 milioni di euro nelle vendite, +13,9% rispetto al 2022, con una quota di mercato del 26,6%.

L'impegno della marca privata nei trend di consumo più attuali ha suggerito a Marca By BolognaFiere 2024 a sviluppare l'area IPLS, ovvero International Private Label Selection. Qui si troveranno tutte le novità delle aziende raggruppati in 5 megatrend indicati da Expertise On Field-IPLC. Eccoli:

-prodotti locali e vicini, del made in Italy;

-prodotti per il benessere e la salute, free from e rich in;

-prodotti bio, flexitariani, vegetariani, vegani;

-prodotti pronti al consumo;

-confezioni di prodotto a ridotto spreco, costo e impatto ambientale, prodotti sostenibili.

Numerosi i buyer internazionali presenti in fiera, grazie alla consolidata partnership con ICE-Agenzia.