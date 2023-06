Autogrill e Doppio Malto aprono nel Terminal 1 dell'aeroporto di Fiumicino. Doppio Malto debutta nel canale travel. Autogrill propone 4 format che danno varietà alla food court

Autogrill suggella la sua presenza a Roma Fiumicino con la nuova Food Court al Terminal 1, che si aggiunge alle altre due, al Terminal 1 e al Terminal 3. La nuova area include quattro nuovi concept in grado di soddisfare i più svariati gusti dei viaggiatori: dal ristorante nippo-brasiliano Temakinho all'italianissima Sophia Loren, dalla storica caffetteria Alemagna per chi desidera assaporare un espresso all’italiana al Berlucchi Franciacorta Sparkling Bar, dove gustare calici di Franciacorta della storica azienda. Menu d’autore, firmato dallo chef stellato Gennaro Esposito. Guido Berlucchi è la cantina che diede vita alla prima bottiglia di Franciacorta nel 1961. Lo storico brand di Autogrill, Alemagna caffè pasticceria, combina tradizione ed eccellenza, pasticceria e panini farciti. Dopo Linate, Alemagna Roma Fiumicino è progettato secondo le Green Store Guidelines e il protocollo Leed per ridurre i consumi idrici ed elettrici, proponendo un restyling completo dello storico brand grazie alla sua offerta innovativa.

Doppio Malto debutta nel travel

Sempre a Roma Fiumicino, Terminal 1, al piano superiore della nuova Piazza dell’Area A destinata ai voli domestico/Schengen, Doppio Malto debutta nel canale travel con Lagardère Travel Retail Italia. È il 36° ristorante Doppio Malto in Italia, il 39° in Europa e, ovviamente, grande protagonista è la birra. Presso il locale di Fiumicino i clienti Doppio Malto potranno scegliere tra oltre dieci tipologie di birre artigianali diverse, tutte di produzione propria, sia alla spina che in bottiglia da 33cl (anche gluten free), oltre che a cocktail classici e alla birra.Oltre 150 i posti a sedere in un locale che propone anche un menù colazione. Oltre ai classici gusti mediterranei, la colazione soddisfa anche i viaggiatori di tutto il mondo con menù internazionali che comprendono pancake, bacon e salmone.

Spazio anche allo svago. Tra un sorso e l’altro di birra, ci si potrà sfidare a scacchi giganti e calciobalilla. Il nuovo locale di Fiumicino è pronto ad accogliere anche i più piccoli con un menù dedicato ai bambini fino ai 10 anni composto da un piatto a scelta tra burger, cotoletta o tagliata di pollo, acqua o bibita e dolce incluso.