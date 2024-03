Crocca (Gruppo Pizzium) ha 8 ristoranti e prevede altre due aperture entro aprile a Milano, dopo quella di via Vigevano, inaugurata ieri

Crocca ha inaugurato, a Milano via Vigevano 29, il suo ottavo ristorante, e terzo nel capoluogo meneghino, dove aprirà a breve altri due locali (vie Plinio e California). Credo sia il primo in stretta adiacenza a Pizzium, la "sorella maggiore", rispetto alla quale Crocca vorrebbe acquisire più spazio e attenzione. Crocca è nata nel 2020 per idea e iniziativa di Stefano Saturnino, Nanni Arbellini e Ilaria Puddu, acquisita poi da Gruppo Pizzium nel 2022. Gruppo Pizzium ha chiuso il 2023 con un fatturato netto di 43,5 milioni di euro, +45% rispetto al 2022, con Ebitda che si attesta intorno al 20%. Significativo il contributo di Crocca a questa performance: fatturato di 4 milioni nel 2023. Dall'acquisizione da parte di Gruppo Pizzium, Crocca ha imboccato un percorso di espansione diretto principalmente nel Nord Italia, aprendo nuovi locali a Milano, Torino, Verona, Brescia e Gallarate (Varese).

L’ambiente (atmosfera, arredi) vuole suggerire un salto negli anni Settanta-Ottanta. Ampie sale interne, arredi in legno e poster d’antan ricreano nei locali dell’insegna l’ambiente tipico delle osterie milanesi degli anni 70-80.

"Questo progetto, nato su carta nel 2019 e previsto per essere lanciato a marzo 2020 - un mese e un anno che rimarranno impressi nella memoria collettiva - ha superato le sfide grazie alla nostra determinazione, coraggio e perseveranza -commenta Nanni Arbellini-. Oggi è il momento di riconoscere i meriti di questo progetto, che spesso è rimasto in ombra rispetto alla sua 'sorella maggiore' Pizzium. Entro il 2024, supereremo la soglia dei 100 collaboratori. La nostra pizza, pur rimanendo una nicchia di mercato rispetto alla dominante pizza napoletana, è straordinaria: deliziosa, soddisfacente e con una leggerezza tale da invitare a mangiarne una seconda. Per me, questo prodotto, rappresenta il futuro della pizza".

"Da quando Crocca si è unito al Gruppo Pizzium nel 2022, partendo da un unico locale, ha registrato una forte crescita -prosegue Arbellini- riflettendo sull'evoluzione del brand. Questo successo risponde all'esigenza di una pizza che sia al contempo croccante, leggera e gustosa. La nuova apertura a Milano, in via Vigevano, segna la terza in città, ma non sarà l'ultima. Prevediamo l'inaugurazione di altri due locali entro la fine di aprile, portando il totale a dieci punti di vendita".

Crocca presenta una variante di pizza contemporanea che potrebbe (ri)conquistare nuove posizioni nei gusti degli italiani, soprattutto al nord. Le proposte di Crocca mixano la croccante romana e la sottile lombarda in una pizza leggera, ma ricca di sapore. Il panetto di pasta partenza è di 180 grammi, bassa dal bordo croccante che si caratterizza per le materie prime italiane: pizza del futuro dal punto di vista delle abitudini alimentari per la qualità dell’asporto.