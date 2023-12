Deliveroo Hop: a Milano e Roma le Surprise Bag contro lo spreco

Mille Surprise bag disponibili negli store Deliveroo Hop di Milano e Roma grazie a un accordo con il marketplace Too Good To Go

La piattaforma di food delivery Deliveroo e il marketplace per le eccedenze alimentari Too Good to Go fanno fronte comune contro lo spreco alimentare proponendo a Milano e Roma, negli store Deliveroo Hop di Via Cappellini e Via La Spezia prodotti alimentari invenduti, freschi o confezionati, che non possono essere rimessi in vendita il giorno successivo, contribuendo quindi alla riduzione dello spreco di cibo nelle due città.

“Deliveroo Hop è il partner ideale di Too Good To Go, non solo per la qualità dei prodotti, accessibili ad un prezzo ancor più conveniente, ma anche per la tecnologia stessa dei nostri store. Gli store Deliveroo Hop possono infatti contare su una tecnologia altamente innovativa che assicura maggiore precisione nelle scorte e una gestione più accurata del magazzino" spiega Martino Madelli, head of Deliveroo Hop Italy.

Le borse antispreco

Sono circa 1.000 le Surprise Bag con articoli come piatti pronti, insalate e verdure in busta, ma anche salumi, formaggi, frutta, carne e pesce, ordinate e ritirate nelle due città grazie alle quali sono stati salvati circa 3.500 prodotti alimentari.

Le borse, dal valore di 15 euro, sono acquistabili al prezzo di 4,99 euro e disponibili ogni giorno nella fascia di ritiro dalle 10 alle 18.